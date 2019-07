Rubriche : una finestra su roma



Il biondo Tevere è diventato nero: il futuro comincia da qui

martedì, 23 luglio 2019, 22:22

di barbara ruggiero

“Non senza motivo gli dei e gli uomini scelsero questo luogo per fondare la Città”, così scriveva Livio nel suo elogio alla posizione geografica di Roma raccontando l’importanza del fiume Tevere a cui la capitale deve la sua esistenza.

Il Tevere, 405 km di fiume - il terzo d’Italia per lunghezza, dopo il Po e l’Adige - sprofondato di 19 metri sotto il livello urbano, è protetto nel tratto urbano da muraglioni, costruiti nel corso dei secoli per riparare la popolazione dalle devastanti piene, Ma questi muraglioni ormai sono anche la linea di confine che divide la città dal mondo sommerso e illegittimo delle baraccopoli. Veri e propri agglomerati urbani, rifugio di clochard, senzatetto, reietti, emarginati. A Roma sono 35 i ponti sul Tevere e tutti, anziché essere simboli di collegamento, sono diventati opere di separazione.

Secondo il mito, Romolo e Remo furono lasciati in una cesta proprio in balìa della corrente del fiume appena straripato, si salvarono e fondarono la città di Roma. Oggi chiunque passi o si soffermi sotto il Tevere è in serio pericolo di vita.

Partendo da ponte Cavour, nel cuore di Roma, a pochi passi da via del Corso, ci sono ventisei scale per passare dal caos urbano al silenzio della solitudine. Ci si imbatte subito in una baracca, costruita con mezzi di fortuna, attorniata da rifiuti di ogni genere e quattro persone che fumano sedute per terra.

Il successivo è ponte Umberto I, a due passi da Castel Sant' Angelo e sotto il Palazzo di Giustizia. Il passaggio di turisti sopra è impressionante, chi si dirige verso il Vaticano chi verso Piazza Navona, un cammino strategico per milioni di persone che non perdono occasione di portare a casa un ricordo scattando fotografie da ogni angolazione. Proprio qui, sotto la Cassazione, va in scena uno spettacolo impressionante: persone che si drogano, fazzoletti sporchi di sangue, aghi, lacci emostatici. Questo è il regno dei tossicodipendenti. Ancora una volta gli estremi: il simbolo della giustizia sopra, l'illegalità beffarda appena sotto.

Poche centinaia di metri per arrivare sotto ponte Vittorio Emanuele II, che conduce alla Città del Vaticano da una parte e a Campo de' Fiori dall' altra. Protetti dal ponte, i clochard, sempre ubriachi, dormono con vestiti di fortuna per terra, incuranti del passaggio dei ciclisti e dei podisti, troppo annebbiati dall’alcol per rendersene conto.

Nei ponti successivi, verso l’Isola Tiberina e Viale Marconi, la situazione peggiora. Sulle sponde del Tevere sono sorte veri e propri villaggi, baraccopoli costruite tra gli alberi e i cespugli. Qui abitano intere famiglie che, in assoluta povertà, si sono sistemate ai margini della città. Eppure il 12 febbraio 2019 il sindaco Virginia Raggi aveva annunciato su Facebook, con un video a commento: “Sono state demolite 15 baracche ed è stata avviata la pulizia del canneto presente nell’area. La grande quantità di rame, materiale ferroso e rifiuti trovata dai nostri agenti è stata posta sotto sequestro, gli interventi di bonifica si concluderanno nei prossimi giorni. Prosegue la nostra azione per contrastare il degrado e restituire il Tevere alla città”.

Già, peccato che l’area bonificata, dopo solo 5 mesi, sia stata nuovamente occupata da emarginati, spacciatori, negri e drogati, che hanno ricostruito in un battibaleno la loro cittadella del degrado.

Lamiere come tetti, teloni a chiudere le baracche, carcasse di ferro e rame gettati un po' dovunque, sedie rotte e frigoriferi divelti usati come dispensa, sedie e gabinetti gettati tra gli arbusti, una vera e propria discarica a cielo aperto.

Servirebbe un nuovo intervento di sgombero assieme un tavolo operativo e di confronto tra Roma Capitale, i Municipi, il Dipartimento Tutela Ambientale e il Dipartimento Politiche Sociali per porre fine a questo fenomeno e mettere in sicurezza l’area. Sicurezza ad oggi impensabile che rende il lungofiume del Tevere terra di nessuno. Millenni fa il fiume di Roma era una divinità, il Pater Tiberinus, ora si è fatto nero. In tutti i sensi.