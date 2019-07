Il cordoglio del centro provinciale Libertas Lucca per la scomparsa di Bruno Bicchielli

Altri articoli in Rubriche

lunedì, 1 luglio 2019, 10:56

Altro che remake del film di William Wyler del 1953 con Gregory Peck e Audrey Hepburn. Nel giorno più caldo dell'anno, 40° all'ombra, la capitale, salvo le sue vestigia immortali, è solo un lontano ricordo

lunedì, 1 luglio 2019, 10:29

In Italia il processo di sviluppo tecnologico degli istituti di credito registra un’evoluzione più lenta rispetto al panorama europeo e mondiale, dove i perni sono rappresentati ad esempio dall’utilizzo di tecniche di intelligenza artificiale, nonché di evoluti sistemi di gestione dei dati

lunedì, 1 luglio 2019, 10:26

Gestire in modo autonomo l’organizzazione di un viaggio è un’attività che può risultare a volte anche complessa: è necessario prenotare il viaggio, definire gli spostamenti, individuare un alloggio consono alle proprie pretese (magari posizionato in modo strategico), nonché scegliere i luoghi dove mangiare e rilassarsi

domenica, 30 giugno 2019, 22:37

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento di Massimo Raffanti, collega e studioso appassionato di Vincenzo Lunardi, fortemente critico nei confronti della giunta Tambellini rea di aver pressoché ignorato l'invito arrivato da Lisbona per commemorare la figura del lucchese innamorato del cielo

domenica, 30 giugno 2019, 21:56

Qualsiasi evento tu sia in procinto di organizzare come battesimo, matrimonio oppure laurea (sembrava lontana vero? Invece dopo tanto sudore e studio finalmente ci siamo), ti consigliamo di stilare una “to do list” delle cose a cui devi pensare (e non dimenticare in alcun modo!).

domenica, 30 giugno 2019, 21:54

Ti sei finalmente iscritto/a in palestra, alla fine i video dei fitness addicted su Instagram ti hanno convinto! Alla fine se possono farlo loro, ce la puoi fare benissimo anche tu