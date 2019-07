Rubriche : sulla scena del crimine



Ilaria Cucchi: “La battaglia che combatto mi ha permesso di salutare per sempre Stefano, dando così un senso al dolore”

sabato, 27 luglio 2019, 19:14

di anna vagli

Una tragica vicenda senza fine quella che ha investito Stefano Cucchi. Il 12 novembre si aprirà infatti un nuovo processo che vede imputati alcuni dei più alti esponenti dell'Arma dei carabinieri per omessa denuncia, falso, calunnia e favoreggiamento. Tra i militari rinviati a giudizio ci sono il generale Casarsa, che nel 2009 era al comando del gruppo Roma, e il colonnello Sabatino, all'epoca dei fatti capo operativo del Reparto della Capitale. Le accuse sono pesanti. Secondo il Pubblico Ministero titolare dell'inchiesta, il generale Casarsa avrebbe chiesto di modificare il rapporto relativo alla morte e alle condizioni di salute di Stefano.

Dopo dieci anni di bugie e depistaggi la verità sulla morte di Stefano è sempre più vicina. Ilaria, tutta l'Italia la conosce per la sua battaglia: ricercare la verità per la morte di Stefano arrestato il 15 ottobre 2009 e deceduto il 22 ottobre dello stesso anno con segni di gravi percosse su tutto il corpo. Da quel momento lei è diventata la voce di suo fratello che non poteva parlare né raccontare come fossero andate le cose. Quanto è stato difficile?

«Estremamente difficile. Tutta questa vicenda, tutti questi anni hanno devastato irrimediabilmente la mia famiglia e anche la mia persona. La mia vita è diventata qualcosa di radicalmente diverso da quello che avevo immaginato fino a quel momento. Purtroppo quando ci si trova a combattere certe battaglie, bisogna mettersi in prima linea, rimboccarsi le maniche e andare avanti. Il più delle volte da soli, contro tutto e tutti. La nostra famiglia ha perso comunque vada a finire. Tutto questo ci è costato tantissimo, e non mi riferisco solo all'aspetto economico. Dico sempre che certi processi sono soltanto per chi se li può permettere. Oltre al lato economico, siamo distrutti emotivamente e sul piano fisico. Ci abbiamo rimesso la salute».



La chiamano Giustizia.

«Sì, e questo è a dir poco inquietante se pensiamo che la ricerca della verità dovrebbe camminare da sola, seguire il suo naturale percorso senza chiedere sacrifici a famiglie come la nostra che già è stata tradita dallo Stato. Tradita e privata della possibilità, e del tempo, di elaborare questo lutto. Bisogna combattere e manca il tempo per piangere».

Perché lo ha fatto? Con due figli piccoli ha intrapreso dieci anni di lunghe battaglie per una verità che difficilmente avrebbe potuto venire fuori.

«L'ho fatto per i miei genitori ma anche per i miei figli. Soprattutto per loro ma anche per i figli di chi si macchia di questi reati, per dimostrare che nessuno può essere privato del sacrosanto diritto di crescere in una società migliore, meno ingiusta e lontana da giochi di potere».



Lei però sapeva che tutto questo non sarebbe servito a riportare in vita suo fratello Stefano.

«È vero che tutto questo non potrà mai riportarmi in vita mio fratello Stefano ma è altrettanto vero che in qualche maniera mi aiuta a salutarlo, a dirgli addio e soprattutto mi fa dare un senso a questo dolore così grande e così inspiegabile. C'è sempre una spiegazione per tutto quello che ci accade, anche se a volte, come in questi casi, è molto complicato comprenderla. Stefano non tornerà mai più, ma la sua morte, il suo sacrificio, non sarà stato inutile. Ormai la nostra battaglia non è più solo giudiziaria ma si è trasformata in una battaglia di civiltà. Una battaglia che si è combattuta anche al di fuori delle aule di giustizia, riuscendo così a cambiare anche culturalmente la nostra società. Con essa sono state portate alla luce storie e vicende che probabilmente non sarebbero mai emerse e soprattutto è stata data speranza a famiglie che, proprio come la mia dieci anni fa, pensavano di non potercela fare. E invece no, il segnale che deve passare, forte e chiaro, è che non bisogna mai smettere di crederci».



Ha mai avuto paura che la verità fosse diversa da quella che lei si era prospettata e che poi di fatto andava cercando?

«Mai, neppure una volta. Anzi, oggi so che la verità è addirittura peggiore di come la potevo immaginare allora. Ma, ripeto, mai, neppure una volta, ho pensato che le cose fossero andate diversamente. Non sono un'ipocrita, ho proseguito la mia battaglia perché sapevo che la verità era quella che mi ero rappresentata e che oggi finalmente è chiara, sotto gli occhi di tutti e per la quale più di una persona ne sta rispondendo nelle aule di giustizia».



Quando ha capito che dietro la morte di suo fratello c'era molto altro?

«Quando l'ho capito? Immediatamente. All'istante ho compreso che qualcosa di grave doveva essere successo. Vedendo mio fratello morto su quel tavolo dell'obitorio, nelle drammatiche condizioni in cui versava e con mia madre che a stento riusciva a riconoscerlo, ho anche intuito che sarebbe stato davvero complicato e difficile arrivare a chi lo aveva ridotto in quelle condizioni. Così poi effettivamente è stato. Per dieci lunghi anni».



Lei ha mantenuto sempre la dignità, non si è mai lasciata andare in pubblico a manifestazioni di dolore anche legittime. Dove ha trovato la forza?

«La forza l'ho trovata nel fatto che nonostante tutto, nonostante ne fossi stata tradita e pugnalata, ho continuato a credere in quella giustizia che più volte mi aveva voltato le spalle. Perché io avevo (ed ho) il diritto di crederci così come diritto lo hanno i miei figli. Figli che non devono uscire di casa pensando che se li fermano rischiano la vita. Al contrario, hanno il diritto di crescere avendo rispetto e fiducia nelle istituzioni come, alla fine, ne ha ancora la loro madre».

Dieci anni sono tanti. Quanto è costato (e quanto costa) andare avanti alla famiglia Cucchi?

«Io e la mia famiglia abbiamo sicuramente rinunciato ad avere una vita normale. Battaglie di questo tipo cancellano qualsiasi barlume di normalità, portando a sacrificare in tutto e per tutto il vivere quotidiano. Ormai la mia vita è dedicata a questo, ho perso i momenti intimi e solo nostri con i miei figli ma, ripeto, tornassi indietro rifarei tutto ciò che ho fatto».



Senza dubbio le sorti dell'inchiesta sulla morte di suo fratello si sono risollevate grazie alla testimonianza di Riccardo Casamassima. Cosa vi siete detti quando l'ha incontrato la prima volta?

«Io devo moltissimo a Riccardo Casamassima così come alla sua collega e compagna Maria Rosati, che hanno avuto il coraggio di raccontare tutto ciò che sapevano buttando giù quel muro di omertà costruito intorno alla morte di mio fratello. È questo quello che gli ho detto la prima volta che ci siamo incontrati. Li ho ascoltati a lungo. Ho ringraziato lui e Maria, e ne approfitto anche adesso per mandargli un grande abbraccio».



Cosa pensa dei continui demansionamenti che stanno subendo?

«All'epoca potevo solo immaginare ma poi ho avuto la certezza di che prezzo queste due persone avrebbero dovuto pagare per essersi schierati dalla "parte sbagliata".

Ho visto tanti loro colleghi venire in aula a testimoniare, tremare, balbettare e pronunciare tanti "non ricordo" e questo sicuramente deriva anche da quello che stanno subendo Riccardo e Maria. Sono veramente dispiaciuta e preoccupata per loro, ma continuo ad avere fiducia nel fatto che le cose si sistemeranno. Oggi in questo processo si sono costituiti parte civile lo Stato e l'Arma dei Carabinieri che hanno dato un segnale importantissimo. Quello di stare dalla parte giusta»



Francesco Tedesco si è scusato con lei e con la sua famiglia per non aver parlato prima?

«Io non ho mai parlato con Francesco Tedesco, ma gli ho stretto la mano dopo la deposizione in aula e l'ho ringraziato»



Come sono riusciti a tenere nascosta la verità per così tanto tempo?

«Ah, bella domanda. Proprio una bella domanda. Questo proprio non lo so. Probabilmente erano convinti che l'avrebbero fatta franca, animati da un'inconcepibile spirito di impunità che si sentivano cuciti addosso. Non ho comunque idea di come ci siano riusciti. Oggi però sono soddisfatta perché grazie al nostro impegno e a quello dell'Avv. Fabio Anselmo, della Procura di Roma, nella persona del Dottor Pignatone prima e del Dottor Musarò poi, chi ha sbagliato pagherà per tutto quello che la mia famiglia ha dovuto subire in questi anni».

Il film "Sulla mia pelle" ha influito rispetto agli ultimi sviluppi processuali per la morte di suo fratello?

«Assolutamente. Non so dire se abbia influito sugli sviluppi processuali ma sicuramente ha lasciato un segno nell'immaginario collettivo. Si figuri che questo film è uscito nelle sale a inizio settembre e, ancora oggi come tutte le sere, ricevo chiamate da città di tutta Italia che ancora lo trasmettono. A questa produzione va il merito di aver restituito una dimensione umana a mio fratello, altrimenti relegato al famoso "Caso Cucchi". Insomma, "Sulla mia pelle" ha reso Stefano "alla portata di tutti" perché chi lo ha visto ha compreso che il suo intento non era quello di santificarlo ma quello di raccontare la storia di uno delle tante persone morte nella violazione totale dei diritti umani».