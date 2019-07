Rubriche



In che modo gli smartphone ci semplificano la vita

mercoledì, 31 luglio 2019, 14:18

Eccessi di utilizzo a parte, gli smartphone possono realmente semplificarci (e tanto) la vita. Qualche esempio? In primo luogo, un cellulare connesso alla rete è una miniera inesauribile di informazioni a portata di mano, permettendoci di trovare facilmente ogni informazione in pochi istanti. Non solo uno smartphone è dunque utile per risolvere ogni dubbio, ma è anche un ottimo modo per cercare qualsiasi cosa in modo rapido e semplice, siano essi gli ultimi aggiornamenti sui match sportivi o le recensioni e le guide che potete trovare su www.gnoccatravels.com.

Ricordiamo poi che gli smartphone sono sempre di più delle vere e proprie macchine fotografiche! In questo modo, la prossima volta che ci si dimentica di portare la macchina fotografica con sé a un matrimonio, o la prossima volta che si vede un bel tramonto, sarà sufficiente usare il proprio smartphone.

Altra funzionalità must per gli smartphone è quella della navigazione. Chiunque si sia mai perso in una grande città, o chiunque voglia semplicemente trovare il ristorante o centro commerciale più vicino, oggi non dovrà più ricorrere a vecchie mappe cartacee o a un dispositivo GPS separato, ma potrà utilizzare i servizi di localizzazione del proprio telefono, che rilevano automaticamente la propria posizione: tutto quello che bisogna fare è digitare l'indirizzo della destinazione e il proprio smartphone dirà quali strade bisogna prendere. Ancora, se vi piace tenere il passo con quello che sta succedendo nel mondo, potete scaricare qualsiasi applicazione di notizie che si preferisce sul proprio smartphone. E che dire delle varie utilità che sono contenute nel device? Uno smartphone è contemporaneamente una torcia elettrica, una livella, una calcolatrice, una bussola, una sveglia e tanto altro ancora.

Evidentemente, non possiamo non compiere un accenno alle relazioni sociali. Con lo smartphone si può facilmente rimanere in contatto con i propri amici, la propria famiglia e anche le proprie celebrità preferite. Chiunque ha oramai un account Facebook o Twitter, no? Inoltre, ricordiamo che, sempre a proposito di relazioni, con lo smartphone sarà ancora più facile gestire le email.

Infine, ricordiamo che… forse i promemoria possono essere l'applicazione più utile sul proprio telefono! Avete bisogno di ricordarvi di comprare il latte dopo il lavoro e prima di tornare a casa? Sarà sufficiente far vibrare il telefono alle 5 del pomeriggio. Oppure si è in difficoltà nel ricordare il proprio anniversario? Allora non se ne perderà mai più uno grazie all’uso di una qualsiasi applicazione con promemoria. Insomma, considerato che abbiamo così tante cose da ricordare, lasciare che il proprio smartphone ci dia una mano d’aiuto non è poi così male, no?

E che dire della funzione note? Se siete una di quelle persone particolarmente creative, che è abituata a portare con sé un taccuino ovunque vada, in modo da poter annotare ogni idea brillante, allora abbandonare il notebook e iniziare a utilizzare un'applicazione per appunti sul proprio telefono farà risparmiare tempo e spazio, dando una nuova, ennesima, utilità, a questo dispositivo oramai entrato nelle abitudini quotidiane di ognuno di noi.