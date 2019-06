Rubriche



Integratori per il fitness, ecco le Whey Protein

domenica, 30 giugno 2019, 21:54

Ti sei finalmente iscritto/a in palestra, alla fine i video dei fitness addicted su Instagram ti hanno convinto! Alla fine se possono farlo loro, ce la puoi fare benissimo anche tu.

Tutti abbiamo avuto un primo punto di partenza, da cui possiamo solo crescere e migliorare fisicamente e non solo. Quando iniziamo a vedere i primi risultati anche l’umore migliora, siamo più propensi a relazionarci con gli altri, a uscire e stare in compagnia, siamo più sicuri di noi stessi e questa sicurezza viene ben percepita all’esterno, rendendoci ancora più belli.

Approcciarsi al mondo della palestra significa che hai come obiettivo quello di aumentare la tua massa muscolare, a discapito quindi di quella grassa, per stimolare ad un più accelerato funzionamento del tuo metabolismo così da ritrovare (oppure trovare per la prima volta) il tuo peso forma ideale.

Eppure per ottenere i risultati fisici delle immagini che hai salvato nella tua gallery e non avere più nulla da invidiare al tuo Personal Trainer, l’allenamento deve andare di pari passo sia a una corretta alimentazione che a una buona integrazione: quante volte, mentre sei in sala pesi, ti sarà capitato di vedere gente armata di Shaker o sentire termini come “whey”, proteine o amminoacidi, ma non avete mai osato chiedere per non passare come il “secco di turno”.

Bene, via l’imbarazzo, siediti comodo (ma puoi leggerlo anche camminando così stimoli la microcircolazione nelle gambe ed eviti le caviglie gonfie) e continua a leggere le prossime righe.

E’ importante iniziare col dire che, soprattutto quando l’attività fisica viene svolta con regolarità, il nostro corpo è sottoposto a sostenere un notevole sforzo. Quindi bisogna assolutamente pensare a reintegrarlo con specifici prodotti, come degli integratori alimentari.

Ma quali utilizzare? Il mondo degli integratori, sicuramente le sostanze più amate e utilizzate dagli sportivi per gli innumerevoli benefici sono le Whey Protein.

Conosciute anche come “proteine del siero del latte”, le Whey si presentano in commercio sotto forma di polvere, sono ottenute da un processo di lavorazione del formaggio che, a differenza dei classici alimenti che apportano proteine al nostro organismo (come carne, pesce, albume dell’uovo o la soia stessa) sono altamente digeribili e ricchissimi di aminoacidi essenziali (conosciuti come BCAA) che hanno la funzione di stimolazione per una crescita muscolare rapida.

Adesso che sai cosa sono, ti starai chiedendo in che dose assumerli e soprattutto quando.

Beh, dipende da cosa vuoi ottenere, infatti assumerli pre o post allenamento comporta avere risultati differenti.

Assumendo le Whey Protein pre allenamento vai a diminuire il processo di catabolismo muscolare durante la seduta e favorire la crescita muscolare. Un piccolo consiglio? Prova ad aggiungere una fonte di carboidrati alle Whey, così da avere ancora più energia e aumentare la performance durante la sessione (un’idea potrebbe essere aggiungere dentro lo shaker proteico una manciata di CornFlakes, comodo e veloce): le proteine rallentano l’assorbimento immediato dei carboidrati andando a rilasciarla pian piano durante lo sforzo fisico.

Si consiglia un dosaggio di 30g di Whey in polvere per lui, mentre nelle donne bastano anche 20/25g.

Assumerle, invece, nel post-allenamento significa che vai a massimizzare il recupero della massa muscolare: ecco perché, se vuoi ottenere maggiori risultati, è consigliabile assumerle dopo la performance. Il tessuto muscolare, infatti dopo essere stato sottoposto ad uno stress importante dovuto all’allenamento, necessita di essere reintegrato dei suoi nutrienti. Anche qui il dosaggio non varia.

Le Whey sono davvero il tuo alleato principale, inoltre esistono davvero tantissimi gusti: vaniglia, cioccolato, biscotto. Sono talmente buone che non ti mancheranno per nulla i Frappè! Per regalargli una consistenza e un gusto ancora più buono? Aggiungi nello Shaker anche un po' di latte vegetale, vedrai che goduria!