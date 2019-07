Rubriche : una finestra su roma



La città dei mendicanti

martedì, 9 luglio 2019, 14:32

di barbara ruggiero

Roma è la città dei perduti, dei mendicanti, degli imbroglioni. Piazza Cola di Rienzo, via del Corso, Fontana di Trevi, e gran parte del centro storico sono territorio, non solo di turisti, ma anche di questuanti. Il popolo dell’accattonaggio è vario e include gruppi di rom, disabili spesso finti, negri, ma anche italiani, anziani e non, che indossano grandi cartelli su cui scrivono di aver perso tutto, dalla famiglia alla casa. Anzi, l’ultima “moda” è proprio questa: esporre un foglio con su scritto “sono italiano, aiutatemi”. Molti non lo sono affatto, ma, visto che essere straniero ormai non suscita tanta compassione, provano, per meglio impietosire, la carta dell’italianità. E poi tanti giovani sdraiati che dormono con un cartello per terra, perenni addormentati nel caos della città.

Qualche esercente di piazza Cola di Rienzo, soprattutto davanti al supermercato, afferma che i mendicanti sono sempre gli stessi, si alternano nelle varie fasi della giornata, forse figli della criminalità che chiede loro il pizzo, soldati al servizio della malavita. Comunque un male senza confini, impossibile mandarli via, dichiarano le cassiere del market, ritornano sempre.

Ma quello che sconcerta è l’impossibilità di camminare senza essere fermati continuamente da qualche questuante, pronto a correrti dietro, chiedere soldi, aiuto, sigarette.

Poi, come se non bastasse, lungo le vie, soprattutto del centro, abbiamo i pulitori delle strade, quelli con cartello, scopa e paletta.

Sono tutti neri, di origine nigeriana, e ormai si ritiene – anche se un’inchiesta seria non è stata mai fatta - che siano organizzati da un vero e proprio racket: a ognuno il suo tratto e guai a chi sgarra. Esattamente come per i mendicanti e i pulitori di vetri o fanali ai semafori: gli spazi della questua non sono casuali, ma gestiti secondo un ordine preciso. I ripulitori di strade espongono un cartello sopra cassette di plastica che recita:

"Gentili Signore e Signori desidero integrarmi onestamente nella vostra città senza chiedere l'elemosina. Da oggi terrò pulite le vostre strade. Vi chiedo un contributo di soli 50 centesimi per il mio lavoro. Buste, scope, palette e altro materiale per la pulizia sono ben accetti. Grazie per la vostra contribuzione".

Questi cartelli sono all’inizio della strada e si ripetono dopo 50 metri, quasi a delineare due confini di passaggio e chi ci passa in mezzo è quasi costretto a dare l’offerta. Questa nuova formula, da tanti osannata come dimostrazione di buona volontà al posto del puro accattonaggio, prevede veri e propri territori assegnati. Insomma, qui la “buona volontà” c’entra poco, è l’ennesimo modo per scucire soldi e i romani ormai cominciano a essere stufi. Non è compito di pseudo volontari tenere pulite le strade, dicono, ma dell’Ama, il disastroso servizio raccolta rifiuti capitolino per il quale si pagano, peraltro, tariffe salatissime.

Roma è a tutti gli effetti la città dei mendicanti, impossibile gestire una situazione del genere, se la polizia municipale non si organizza con dei controlli capillari. E allora si scoprirebbe che tutti costoro sono privi dei permessi di soggiorno: alla sola domanda “hai il permesso” si dileguano nel nulla. Sono clandestini a tutti gli effetti ampiamente tollerati dalle forze dell’ordine, che sanno benissimo quanto fermarli, identificarli, non serva assolutamente a nulla. Multarli? Non hanno un indirizzo, danno nomi falsi, le multe cadrebbero nel vuoto. E anche i controlli, in sostanza, a poco servono. Perché puoi allontanarli per un giorno, poi ritornano sempre.

Come i venditori abusivi con le loro mille bancarelle improvvisate o i falsi parcheggiatori che ti ricattano, altra piaga. Se non gli dai un euro, al ritorno trovi la macchina rigata.

Poi ci sono i finti storpi, smascherati da tanti servizi televisivi, ma che continuano imperterriti e che, a fine turno di accattonaggio, riacquistano miracolosamente l’uso delle gambe. Tutti costoro non “lavorano” da soli: dietro c’è un’organizzazione che li sfrutta, esattamente come per la prostituzione, che li scarica nei punti strategici e che si prende gran parte del loro guadagno. Ma tutti fanno finta di non sapere, e si vive alla giornata.

Diverse inchieste giornalistiche hanno dimostrato come anche dietro i negozi di alimentari aperti quasi 24 ore su 24, di cui Roma, come tutte le città italiane, è piena, ci sia una rete e una strategia spesso gestita in modo oscuro. Sono i cosiddetti “bangla market” o “bangladini” perché vi lavorano in gran parte persone provenienti dal Bangladesh. Loro, poveretti, si sono indebitati per aprire il negozietto, ma non con le banche, con la loro rete di “solidarietà”, che spesso significa racket e sfruttamento. Si lavora anche 16 ore no stop per uno stipendio di 600 euro al mese. E intanto i negozi italiani chiudono a raffica.

Ecco una città, la capitale d’Italia, che sta morendo. Invasa dall’illegalità, da una marea di stranieri indigenti, che si aggiungono ai romani che non ce la fanno, Roma è un lontano ricordo dei tempi gloriosi, della bellezza e della maestosità dei suoi monumenti. Una sorta di terra di nessuno, dimenticata, depredata, ingiustamente abbandonata.