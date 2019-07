Rubriche



Le migliori app per viaggiare all'estero nel 2019

lunedì, 1 luglio 2019, 10:26

Gestire in modo autonomo l’organizzazione di un viaggio è un’attività che può risultare a volte anche complessa: è necessario prenotare il viaggio, definire gli spostamenti, individuare un alloggio consono alle proprie pretese (magari posizionato in modo strategico), nonché scegliere i luoghi dove mangiare e rilassarsi.

Oggi la tecnologia, tramite il semplice utilizzo dello smartphone, fornisce ai turisti davvero un grande aiuto. Infatti, è possibile scaricare ad esempio da Google Play Store o Apple Store app proprio dedicate all’organizzazione di un viaggio, sia di piacere che di lavoro.

Esempi di app utili per viaggiare

Partiamo dalla scelta della meta turistica: tra le app più utilizzate in Italia troviamo Booking.com, Trivago Airbnb e Hotel Tonight. In particolare quest’ultima applicazione offre la possibilità di ricercare offerte last minute sugli Hotel presenti in una determinata città.

Per quanto riguarda gli spostamenti è utilissimo scaricare Google Maps, perchè offre informazioni chiare e percorsi per raggiungere nel minor tempo le mete desiderate, come ad esempio musei, mostre, stadi o piazze. E’ utile sia per gli spostamenti in auto, che con mezzi pubblici o a piedi. Tra le altre app utili per muoversi in modo ottimale durante le vacanze ci sono anche: GetYourGuide, Trainline e Evernote. Quest’ultima, ad esempio, consente all’utente anche di registrare i documenti identificativi, le prenotazioni digitali, le carte di imbarco e tutto ciò che sia utile a prevenire qualsiasi dimenticanza.

Infine, non meno importante è la scelta del posto dove mangiare, che è semplificata da apposite app, come TripAdvisor o The Fork, che individuano la meta più adatta in base al prezzo e alla tipologia di pasto che il turista intende consumare durante il viaggio. Infatti, mettono a disposizione dell’utente una lista di ristoranti, pizzerie, gelaterie, bar e pub, per scegliere il locale più idoneo alle proprie aspettative sia economiche che di gusto. Tra l’altro, sono app che registrano un grande successo, potendo consultare le recensioni rese da coloro che lo abbiano precedentemente frequentato, garantendo così all’interessato maggiore sicurezza e tranquillità sulla scelta.

Una delle principali problematiche che il turista si pone prima di intraprendere un viaggio riguarda le modalità di pagamento. È spesso sconsigliato trasportare somme ingenti di denaro contante soprattutto all’estero, per prevenire furti o rapine, rovinandosi la tanto desiderata vacanza. Anche in questo caso la soluzione per poter effettuare qualsiasi tipo di transazione, ed anche in modo veloce e sicuro, è fornita dal proprio smartphone. Sono in crescita le banche mobile, che permettono di gestire il proprio conto corrente ovunque ci si trovi ed a condizioni economiche a volte più vantaggiose rispetto ai conti correnti tradizionali. Tra le più diffuse, c’è la banca N26 (per approfondimenti: http://www.cartedipagamento.com/number26.htm) che consente di svolgere tramite app tutte le principali operazioni bancarie e garantisce piena compatibilità con i nuovi sistemi di pagamento come Apple Pay e Google Pay.