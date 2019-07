Rubriche : lettere alla gazzetta



"L’erba alta"

domenica, 28 luglio 2019, 13:23

di bruno zappia

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la segnalazione del consigliere comunale Bruno Zappia in merito all'erba alta in via dei Marchi a Capannori

Questa è via dei Marchi a Capannori come si presenta oggi segnalatami dai cittadini. E’ una via abbandonata, trascurata, con l’erba alta che nasconde la visibilità creando seri pericoli agli automobilisti che la percorrono (se ci va un bimbo si perde dentro quel l’erba alta). Sono finite le elezioni e allora bisogna aspettare altri 5 anni per avere strade sicure, asfaltate, l’erba tagliata, dossi, segnaletica.