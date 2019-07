Rubriche : lettere alla gazzetta



Lucca by night sì, ma con l'uccello di fuori

domenica, 21 luglio 2019, 23:29

Riceviamo e pubblichiamo in tempo reale o quasi un'immagine scattata poco fa in piazza San Michele, quello che dovrebbe essere il salotto buono della città. Sono le 23.50 e un nostro affezionato lettore nonché cittadino di quella Lucca cattiva che non piace tanto a questa amministrazione comunale, trovandosi a passeggiare per Piazza San Michele in dolce compagnia, ha voluto immortalare questo alto esempio di educazione civica stravaccato sui gradini di Palazzo Pretorio.

Alla faccia del decoro tanto sbandierato e fedele al Neuer Kurs che vuole a tutti i costi e a tutte le schifezze Lucca una città aperta. Sì, ma a cani e porci.