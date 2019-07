Rubriche



L’unico vero muro in Italia? Lo Stato Vaticano

venerdì, 19 luglio 2019, 08:04

di barbara ruggiero

Le mura dello Stato Vaticano si ergono alte, imponenti e maestose. Ai varchi le guardie svizzere impediscono a chiunque l’entrata senza autorizzazione o permessi. Anche chi deve andare alla farmacia vaticana, dove si trovano farmaci difficili da procurarsi in Italia, deve passare attraverso i controlli e lasciare il documento.

Siamo in uno Stato estero circondato da mura, protetto e invalicabile, in pieno centro a Roma. Ecco l’unico muro rimasto in Italia mentre papa Bergoglio non fa che condannare tutti i muri possibili e immaginabili. L’incongruità è stata evidenziata dal giornalista Antonio Socci e in effetti colpisce l’enormità della differenza fra le parole del Pontefice e i fatti. All’improvviso tutti ci siamo accorti dell’assurdità: la chiesa che predica di abbattere muri e “costruire” ponti è l’unica che ha un muro di cinta invalicabile.

Le Mura Leonine sono una cinta muraria di 3 km con 44 torri alte 14 m, venne eretta dal papa Leone IV, tra l'848 e l'852, a protezione del Colle Vaticano, mura storiche, di grande valore architettonico, storico, culturale, ma sempre confini e mura rimangono. Tutte le città un tempo erano protette da mura contro l’invasione straniera. Quelle di Lucca sono famose nel mondo, sono un patrimonio dell’umanità, ma non sono certo vietate ai non autorizzati.

Direte: ma il Vaticano è uno stato estero, ha diritto alla protezione dei suoi confini. E qui si pone la seconda questione: perché allora l’Italia, secondo il Papa - che rimane il capo di uno stato estero - non ha diritto a far rispettare i propri confini, che invece devono essere aperti a chiunque arrivi illegalmente? Perché lo Stato Vaticano non applica questo principio innanzitutto a se stesso?

Anche la repubblica di San Marino, arroccata sul monte Titano, ad appena 30 minuti da Rimini, è uno stato estero, membro del Consiglio d’Europa e delle Nazioni Unite. Però ci si entra ed esce tranquillamente, non ci sono mura né controlli di documenti. La città-stato del Vaticano no, resiste imperterrita con le sue solide barriere anti intrusione.

Ha un sacco di privilegi lo stato Vaticano e i suoi abitanti, infatti da documentatainchiesta della rivista Focus Extra, i vaticanesi hanno molte agevolazioni, ecco una sfilza di facilitazioni assai terrene e poco rivolte al cielo: prezzi scontati nell’unico distributore di benzina sul territorio papale, idem per gli acquisti nel supermercato dell’Annona, cure sanitarie (dentista compreso) senza sborsare un euro. Altra benedizione non di poco conto: tasse dimezzate su ogni acquisto. Unica condizione: essere titolari di una tessera che viene rilasciata solo ai residenti o ai lavoratori vaticani, ognuno dei quali può delegare una persona a sostituirlo negli acquisti. Insomma,una tranquilla vita di paese, molto sedentaria e poco animata: la sera, ad esempio, scordatevi di andare al ristorante (qui ci sono solo due bar che chiudono alle 19); per farvi una pizza (o andare a cinema) dovete «espatriare» nella Capitale. Inoltre non esistono alberghi, se si eccettua l’ospizio di Santa Marta, riservato però agli ecclesiastici, prima che divenisse la casa di Papa Francesco. Non ci sono scuole, eccezion fatta per un pre-seminario riservato ai giovani con vocazione sacerdotale. Per frequentare asili, elementari, medie e superiori i figli dei vaticanesi devono raggiungere ogni mattina Roma, basta uscire dal cancello di Porta Angelica e la prima scuola si trova a 100 metri. Nessun problema, invece, se la vettura è in panne. Gli automobilisti possono infatti rivolgersi con fiducia all’unica officina meccanica che, all’interno dei confini pontifici, ripara in tempi record e con parcelle calmierate le macchine dei residenti che hanno sempre parcheggio garantito e gratuito. Poi niente stress, file, ingorghi, appena due semafori e un limite di velocità di 30 chilometri all’ora regolano il traffico locale. Le sue proprietà extraterritoriali – conventi, case, grandi strutture spesso trasformate in alberghi – non pagano l’Imu.

Ma il privilegio più sconcertante, alla luce della politica di apertura di papa Francesco, rimane quello di essere una cittadella chiusa, fortificata, inaccessibile agli estranei. Stop. Qui non si entra.