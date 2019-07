Rubriche : lettere alla gazzetta



Marlia, niente strisce pedonali in corrispondenza di un attraversamento pedonale

domenica, 7 luglio 2019, 18:36

di Matteo Scannerini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo breve intervento di Matteo Scannerini, capogruppo di Forza Italia in comune a Capannori:

A Marlia, in via del Parco, in prossimità dell'incrocio con la traversa che porta a Casa Gori, è presente quello che , un tempo, era un attraversamento pedonale. Da come si può vedere dalla foto però, le strisce sono praticamente del tutto cancellate. I cittadini che vivono in prossimità di quest'ultimo ne chiedono il ripristino.

Questo anche nella speranza di avere un deterrente all'alta velocità delle macchine che passano da quella strada, considerata tranquilla e quindi percorsa da ragazzini a piedi ed in bicicletta. Il problema del superamento eccessivo dei limiti nelle strade secondarie è , negli ultimi anni, in crescita.

Per questo motivo noi di Forza Italia lavoreremo per trovare soluzioni per i punti critici sparsi in tutto il comune. Per fare ciò però, abbiamo bisogno delle commissioni. Speriamo quindi che il secondo consiglio comunale venga convocato presto dalla giunta Menesini e dal presidente dell'assemblea, in modo da poter formare quest'ultime ed iniziare così a lavorare tutti insieme per Capannori.