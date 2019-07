Rubriche : lettere alla gazzetta



"MEDU-Medici per I Diritti Umani non si occupa di distribuire cibo e vestiti"

venerdì, 5 luglio 2019, 14:12

di anita carriero

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa richiesta di rettifica relativa all'articolo "Brutti, sporchi e cattivi" pubblicato dal vostro giornale in data 27 giugno 2019 a firma di Barbara Ruggiero:

Buongiorno,

Le scrivo a nome di Medici per I Diritti Umani per chiedere la rettifica relativa all'articolo "Brutti, sporchi e cattivi" pubblicato dal vostro giornale in data 27 giugno 2019 a firma della Sig.ra Barbara Ruggiero.

MEDU-Medici per i Diritti Umani è un'associazione che a Roma attraverso una clinica mobile attrezzata ad ambulatorio medico ed un team di medici, psicologi ed operatori sociali svolge attività di assistenza sanitaria, informativa ed orientamento ai servizi socio-sanitari del territorio a favore delle persone che vivono per strada o in insediamenti precari (tra cui anche la Stazione Termini). Pertanto vogliamo rettificare quanto dichiarato nell'articolo: "Fuori dalla stazione, la Medu (medici per i diritti umani) è intenta a distribuire acqua, cibo e vestiti". MEDU-Medici per I Diritti Umani non si occupa di distribuire cibo e vestiti, ma come scritto precedentemente MEDU si occupa di prima assistenza sanitaria.



Inoltre, all'interno dell'articolo MEDU non si riconosce nella dichiarazione ad essa imputata: "L'ambulanza, dicono gli operatori, viene tutte le sere e non li carica, vogliono restare qui, impossibile fare soccorso, qui si muore per strada, siamo impotenti." Rettifichiamo questa dichiarazione in quanto certi di non averla rilasciata e sottolineiamo che non rispecchia la nostra opinione né la realtà dei fatti.

Certi di una vostra immediata rettifica restiamo in attesa di un vostro riscontro.