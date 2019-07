Rubriche



Decreto dignità: cosa comporta per le agenzie di scommesse e per gli scommettitori?

mercoledì, 24 luglio 2019, 13:37

Molto si è parlato negli scorsi mesi di “Decreto dignità” e del presunto stop alle scommesse sportive.

Il cosiddetto “decreto legge per la dignità dei lavoratori e delle imprese”, o più semplicemente “decreto dignità” è un insieme di disposizioni del governo attive da luglio di quest’anno che spaziano dalle modifiche ai contratti di lavoro alla delocalizzazione delle imprese al controllo del gettito fiscale. Una delle direttive che più hanno fatto discutere è stata quella relativa al controllo della ludopatia e ad un maggiore controllo delle attività dei siti di scommesse. Cosa significa ciò per le agenzie e soprattutto cosa comporta per il cittadino?

Il governo tramite il decreto ha vietato innanzitutto ogni pubblicità diretta o indiretta di giochi con vincite in denaro: scommesse sportive, casinò, poker e lotterie non potranno più essere reclamizzati in nessuna forma. Ciò si applica in tutti i campi: dalle manifestazioni sportive e culturali alle trasmissioni televisive o radiofoniche, dalle inserzioni online alle sponsorizzazioni presenti sulle casacche delle varie squadre di calcio o pallacanestro. Agenzie di poker online, sale slot, casinò o siti di scommesse sportive non potranno più liberamente reclamizzare i propri prodotti. La vendita di tali servizi, le tradizionali schedine e pratiche di gambling di ogni genere non saranno vietati, ma lo sarà la pubblicità e gli inviti al gioco, ad esclusione delle lotterie pubbliche. Se ci si pensa è la stessa misura adottata nei confronti di sigarette e tabacco: la vendita e l’esposizione non sono proibite, ma lo è la pubblicizzazione. L’obiettivo dei fautori della legge è chiaro: combattere la ludopatia confidando nel fatto che il ridurre l’esposizione presso giovani e persone sensibili al gioco possa ridurre il volume di scommesse e di conseguenza il numero di persone che cadono vittima di dipendenze. Il decreto verrà fatto rispettare tramite controlli assidui da parte degli organi di vigilanza e della polizia postale che potranno comminare multe dai 50 mila euro in su.

Se le misure attuate anni fa nei confronti del tabacco sono stati efficaci però i rischi sono molti: si prevede che il gettito fiscale diminuirà di 500 milioni l’anno e tale denaro oltre ad essere utilizzato per opere pubbliche, infrastrutture o per mantenere la struttura dello Stato serve anche ad attuare politiche sociali e preventive che estirpano alla radice il problema della dipendenza: a nostro avviso se è vero che le limitazioni sulla pubblicità delle sigarette hanno contribuito a ridurre il numero di fumatori e di persone colpite da tumori crediamo anche che maggiore ricchezza, minore disoccupazione e più opportunità di sviluppo personali prevengono la dipendenza più che un divieto alla pubblicizzazione del gioco d’azzardo, specialmente se il gioco pubblico direttamente controllato dallo Stato e a rigor di logica non meno pericoloso di quello proposto dai privati non sarà vietato e magari verrà incentivato.

Viene poi da chiedersi se siti di scommesse illegali cominceranno a proliferare ancora di più sul web. Perché il gioco legale resta comunque sempre regolato dall’AAMS, ente che rilascia le licenze necessarie ai vari allibratori che vogliono operare nel settore. Per leggere una lista dei book legali disponibili sul mercato italiano, è possibile consultare l’analisi e le recensioni disposte da siti come www.wincomparator.com/it-it/ in modo da poter riconoscere verso quali operatori potersi orientare. La pubblicità resta vietata, è chiaro, ma rimane per fortuna possibile potersi informare sui siti che operano in maniera legale.

In conclusione, in ogni caso, è ancora troppo presto per giudicare: tra due, tre, cinque anni un bilancio potrà essere fatto e l’esempio italiano, primo in Europa, potrà essere studiato dalle commissioni legislative degli altri Paesi.