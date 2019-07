Rubriche



Nuovi volti per le panchine dei club della serie A 2019-2020

mercoledì, 10 luglio 2019, 13:39

Con la sessione estiva relativa al calciomercato, cambiano e vengono ridisegnati i connotati delle squadre che faranno parte del campionato di serie A 2019-2020. Non solo Juventus, Napoli e Inter, stanno lavorando per perfezionare le loro rose, ma anche il resto delle squadre che compone la serie A, con tanti cambiamenti anche per quanto riguarda le panchine di diverse squadre. Ritroviamo quindi Eusebio Di Francesco, alla guida stavolta della Sampdoria di Massimo Ferrero, mentre il suo ex allenatore, Marco Giampaolo, guiderà il Milan, in sostituzione di Gennaro Gattuso. Sarà interessante vedere il nuovo Genoa, dove alla guida ci sarà il tecnico Aurelio Andreazzoli, che pur avendo mancato la salvezza con l’Empoli, ha dimostrato di far giocare molto bene le sue squadre. Tuttavia a far girare le squadre di serie A, non è solo il cambio di allenatore, ma anche l’assetto tattico della rosa, che andrà a determinare anche l’esito delle gare di campionato in termini di quote scommessa per la prossima stagione il cui calendario verrà diramato dopo la data di scadenza fissata per il prossimo 31 luglio 2019; con l’ipotesi affascinante di avere un girone di ritorno non prestabilito, come già sperimentato con successo in Inghilterra con la Premier League.

Il caso Roma: come rilanciare la squadra e la società per un presente incerto

Pensiamo ad esempio a quello che è successo alla Roma, che durante le ultime stagioni ha perso un numero incredibile di giocatori, spesso dotati di grande talento e di un bagaglio tecnico importante. Riuscirà ora il giovane tecnico portoghese Paulo Fonseca a ridare gioco, risultati e continuità al nuovo corso della Roma, orfana di De Rossi, Manolas e ora anche di El Shaarawy. Di sicuro il club giallorosso ripartirà da un nuovo portiere, Pau Lopez, ex Betis, da Amadou Diawara, centrocampista guineano, ex Napoli, ma dovrà fare qualche importante colpo di mercato, durante le prossime settimane, per puntare nuovamente in alto, cioè tornare a giocare la Champions dopo una stagione di Europa League.

Il Milan di Marco Giampaolo, orfano d’Europa

Chi non giocherà invece l’Europa League sarà il Milan di Marco Giampaolo, che ha messo gli occhi su Jordan Veretout, centrocampista della Fiorentina, che piace anche a Carlo Ancelotti e che potrebbe quindi diventare uno degli uomini mercato, durante i prossimi giorni. Se al Milan non dovesse arrivare il centrocampista transalpino, Paolo Maldini ha già in mente un paio di valide alternative, come Dennis Praet e Gedson Fernandes. Bisogna poi vedere come si comporteranno anche squadre come Lazio e Torino. Il Torino di Mazzarri vuole Simone Verdi: l’ex Bologna non ha certo convinto Carlo Ancelotti, che potrebbe acconsentire alla sua cessione, visto che il Napoli conta attualmente una folta schiera di esterni offensivi. La Lazio da par suo, giocherà anche la prossima stagione in Europa e potrebbe pensare a come rinforzare i vari reparti, tra qualche cessione illustre, di cui si parla insistentemente da inizio giugno e qualche acquisto di sostanza tra difesa e centrocampo.

Il calciomercato delle neopromosse in serie A

Ci sarà poi da capire come si muoveranno le neo promosse Lecce, Verona e soprattutto il Brescia, che ha vinto il campionato cadetto della scorsa stagione. Il Lecce di Fabio Liverani, continua a puntare il talento turco di Burak Yilmaz, attualmente legato al Besiktas, ma che potrebbe sbloccarsi nei prossimi giorni. L’Atalanta di Gasperini sta facendo un calciomercato non certo legato a grandissimi nomi, ma si è comunque rafforzata in vista del suo esordio assoluto in Champions League. Sono arrivati D’Alessandro dell’Udinese, Sportiello del Frosinone, Tumminello del Lecce e Muriel del Siviglia.