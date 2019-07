Rubriche : lettere alla gazzetta



"Petizione del Comitato San Concordio attende risposta da quattro mesi"

giovedì, 4 luglio 2019, 19:36

di franco cannavacciuolo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa protesta verso la giunta Tambellini inviataci da un lettore al quale rispondiamo che, probabilmente, se invece di essere un comitato di lucchesi, fosse stato un comitato di africani, arabi, musulmani, Lgbtq, sicuramente sarebbe stato preso subito in considerazione:

Con il 1 luglio, sono quattro mesi che la petizione con 545 firme giace sul tavolo del sindaco e del consiglio comunale. Forse non trovano le motivazioni giuste per spiegare ai cittadini di San Concordio perché si costruirà una scuola inutile e contro il parere dei residenti, impegnando spazio verde. O forse hanno pensato che lo Statuto del Comune sia carta straccia, visto che, se non rispondi ad una petizione entro i termini previsti, non succede nulla. Bell'esempio di democrazia partecipata!!!!