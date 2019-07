Rubriche



Pneumatici auto, Vredestein alla conquista dell'Europa

lunedì, 15 luglio 2019, 10:45

Una storia secolare, che da dieci anni ha ottenuto una forte spinta grazie agli investimenti della società indiana Apollo, il più grande produttore indiano e 14esimo a livello mondiale, che ha rilevato il marchio dalla proprietà olandese: nell’anno del centodecimo compleanno la Vredestein punta a rafforzare il suo ruolo emergente in Europa, con strategie mirate per conquistare gli automobilisti del Vecchio Continente.

Riconoscimenti prestigiosi per Vredestein

Le ultime notizie relative al costruttore di origine olandese sono decisamente prestigiose: nelle scorse settimane le gomme prodotte da Vredestein sono state adottate in primo equipaggiamento sul modello Tuareg della Volkswagen, nuovo SUV di punta della compagnia tedesca, e anche sulla Jaguar E-Type, la celeberrima Eagle. Inoltre, la rivista Auto Bild Allrad ha premiato proprio un modello olandese come miglior gomma all season del 2019.

Gomme dal buon rapporto tra qualità e prezzo

Queste news confermano il livello di prestazioni raggiunto dal produttore, che oggi distribuisce vari modelli di pneumatici caratterizzati da un buon rapporto tra qualità e prezzo: sulla pagina di Euroimport Pneumatici dedicata alle gomme Vredestein, ad esempio, si può scoprire il costo degli pneumatici e scegliere le dimensioni giuste per la propria auto.

La collaborazione con Giugiaro

Oltre all’attenzione su ricerca e sviluppo, materie prime e tecnologie, gli pneumatici firmati Vredestein si contraddistinguono anche per la cura del design: sin dal 1997 l’azienda ha stretto una partnership con la celeberrima agenzia di design Giugiaro, collaborando per dedicare massima attenzione allo studio del disegno del battistrada e dei fianchi delle gomme prodotte.

I modelli scelti da Volkswagen

Tra questi modelli citiamo in particolare le serie Ultrac Satin (pneumatici estivi) e Quatrac 5 (pneumatici per tutte le stagioni), che sono stati scelti come primo equipaggiamento per il nuovo SUV top di gamma della Volkswagen, e gli stessi Vredestein Quatrac 5 sono finiti sotto la lente di osservazione speciale della rivista tedesca, che ha definito queste gomme capaci di avvicinarsi all’obiettivo di fare tutto bene durante ogni periodo dell’anno.

La vittoria nel test Auto Bild Allrad

Nello specifico, l’articolo che riporta i pareti dei collaudatori di Auto Bild Allrad Dierk Möller, Henning Klipp e Martin Braun, si legge che “in nessun momento dell’anno gli pneumatici Vredestein mostrano alcun reale punto debole”: un biglietto da visita eccellente, seguito anche da elogi per il comportamento delle gomme nelle varie prove. In definitiva, sono segnalate massime prestazioni in tutte le condizioni meteorologiche, un equilibrio stabile sotto ogni aspetto e condizione, risposta precisa dello sterzo, brevi spazi di frenata sul bagnato e sulla neve, il tutto – fattore non trascurabile – a un prezzo conveniente.

Pneumatici esemplari per i collaudatori

Prestazioni sintetizzate nella valutazione di “esemplare” attribuita alle gomme olandesi, capaci di superare competitor di rilievo come Michelin CrossClimate SUV, Continental AllSeasonContact, Goodyear Vector 4Seasons SUV Gen-2 o ancora Nokian Weatherproof SUV, che sono rimasti a distanza dal modello Vredestein.