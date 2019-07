Rubriche : lettere alla gazzetta



Polstrada, lettera aperta a tutti i sindaci della provincia di Lucca

martedì, 9 luglio 2019, 19:20

di roberto femia

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questo intervento del segretario provinciale del S.I.A.P. (Sindacato Italiano Appartenenti Polizia) sull'impiego della sezione di Lucca della Polstrada sulla superstrada Fi-Pi-Li:

Nonostante i diversi interventi di questa organizzazione sindacale presso il dirigente del compartimento polizia stradale Toscana nulla è cambiato, anzi vi è stato un peggioramento inspiegabile nonostante venissero riconosciute le rivendicazioni di questa segretaria.

Oggi ci troviamo nuovamente di fronte all’impiego di personale della sezione di Lucca sulla superstrada Firenze, Pisa , Livorno che, come già detto in precedenti note, si trovano ad operare su un tratto di strada che non attraversa neanche di un centimetro la provincia di Lucca.

Volendo soprassedere su quanto sinora detto ed andando ad esaminare i numeri sembra, ma il Compartimento ha sicuramente numeri certi, che la sezione Polstrada di Lucca dispone di nr. 10 pattuglianti mentre la sezione Polizia Stradale di Pisa dispone di 24 pattuglianti e sono anche competenti per territorio; nonostante ciò il personale di Lucca puntualmente deve effettuare il turno completo sulla superstrada Firenze, Pisa, Livorno, viene impegnata come prima pattuglia e solo in caso di bisogno interviene una pattuglia di Pisa in supporto. In questa “avventura” fuori provincia viene coinvolto costantemente anche il Distaccamento di Polizia Stradale di Bagni di Lucca che, ormai da mesi, effettua quasi esclusivamente servizio in autostrada.

Il 7 luglio in occasione del concerto a Lucca di Elton John, con circa 25 mila presenze, sembra che la sezione Polstrada di Lucca aveva chiesto l’annullamento della pattuglia sulla superstrada considerata l’affluenza al concerto, ma detta richiesta non ha trovato l’accoglimento del compartimento, nonostante sulla superstrada vi era anche una pattuglia della sezione di Pisa. In considerazione del fatto che comunque bisognava assicurare un servizio di Polstrada in occasione del concerto, veniva impegnata una pattuglia di Massa, che, visto che non conosceva il territorio, è stata impiegata anche il giorno prima per effettuare i dovuti sopralluoghi

La conseguenza di quest’atteggiamento da parte del compartimento Polizia Stradale Toscana si traduce nell’assenza di pattuglie sulla viabilità di tutta la provincia di Lucca e con la conseguente mancanza dell’essenziale attività di prevenzione.

Si richiede, pertanto, l’intervento di tutti i sindaci della provincia affinché attivino, a mezzo i propri referenti nazionali, con gli strumenti che ritengono più opportuni, al fine di risolvere il problema atteso che la mancanza della Polizia Stradale sulla provincia di Lucca, di fatto, è un disservizio per i cittadini.