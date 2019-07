Rubriche : lettere alla gazzetta



"Pubblicità sessista, non sono un talebano"

venerdì, 12 luglio 2019, 09:48

di massimiliano bindocci

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera del consigliere del Movimento 5 Stelle di Lucca, Massimiliano Bindocci, in risposta alla provocazione del direttore Aldo Grandi che lo ha definito "talebano" dopo la presa di posizione sulla pubblicità ritenuta sessista.



"Mi permetto di definire le tue considerazioni in premessa al comunicato che la Presidenza del Consiglio Comunale, di cui sono Vicepresidente Vicario, ha prodotto unitariamente oggi, come fuori luogo.



Dico questo perché il comunicato era una risposta alla signora Ughi che stigmatizzava il fatto che il consiglio si fosse occupato della campagna pubblicitaria.



Opinione legittima, come legittima è la risposta di chi rappresenta il Consiglio Comunale che ribadisce che il Consiglio si occupa di ciò che liberamente ritiene importante. Il comunicato non verte sulla questione della morale, della foto o della decenza della campagna pubblicitaria (tra l’altro io in Consiglio non sono intervenuto) ma era sulla libertà del Consiglio Comunale di affrontare tutti i temi che ritiene opportuni senza che qualche censore ci dica di cosa si può o non si può parlare. Ho difeso sempre la libertà pagando spesso in prima persona questa scelta, ricordo la mia battaglia in CGIL, ma anche in politica, e sul lavoro, e non sono certo io un esempio di bon ton.



La libertà laica di esprimere il proprio credo senza urtare gli altri credo sia l’opposto della logica talebana, per come volgarmente la rappresentiamo. Ho difeso in passato le libertà proprio a partire da coloro che la pensano diversamente da me, ricordo di aver difeso anche la libertà dei suoi libri di stare sulle vetrine del centro, la libertà di casa pound di potersi riunire senza temere molotov, quella di Conflavoro di fare le sue considerazioni sul comune senza ritorsioni. E sarà sempre così. Mi troverà sempre dalla parte della giustizia e della libertà, non sono particolarmente originale, ma confondermi con i talebani significa non aver compreso o forse letto quanto è scritto".