"Ricovero e degenza al San Luca, un ringraziamento a tutto lo staff"

lunedì, 22 luglio 2019, 12:13

di luca borghetti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera di ringraziamenti di Luca Borghetti dopo l'intervento di coronarografia per cui è stato ricoverato al San Luca.



"Sono stato ricoverato per un intervento di coronarografia disposto dal mio cardiologo, dottor Giorgi, in seguito a stress test che evidenziava criticità. Il giorno dopo sono stato operato in procedura elettiva con tecnica indolore ed inserimento di stent coronarico semioccluso al 70 per cento. Intervento eseguito magistralmente dalla dottoressa Gemignani e dal suo staff. Ringrazio in primis il mio cardiologo che ha intuito rapidamente l'entita del problema, e la grande professionalità e umanita di tutto lo staff paramedico della cardiologia setting A. Grazie di cuore a tutti".