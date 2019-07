Rubriche : lettere alla gazzetta



"Risvegli bruschi in Via Ducceschi, camion senza regole"

venerdì, 26 luglio 2019, 10:17

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera dei cittadini di Via Ducceschi e strade limitrofe in cui si segnalano alcuni disagi legati al passaggio dei camion di Sistema Ambiente.



"Ormai da anni gli abitanti in via Ducceschi vengono svegliati all'alba dal passaggio dei camion del Sistema Ambiente. Dalle prime ore del mattino (5.40), il silenzio viene interrotto dallo sbandaredei cassoni dei camion che transitano ad elevata velocitàNonostante il limite di 30 Km all'ora, gli stessi percorrono la stretta strada a velocità sostenuta causando disturbo del sonno con bruschi risvegli.I cittadini di via Ducceschi non accettano più questo enorme disagio perciò auspicano che a breve vi sia una risoluzione concreta e definitiva da parte degli assessori Raspini e Marchini, più volte interpellati, sia per la tutela della salute di tutti gli abitanti della strada, grandi e piccini, che subiscono un inquinamento sonoro e ambientale provocato dal continuo passaggio dei camion durante tutta la giornata sia per il rispetto delle norme stradali".