Rubriche : parliamo di... fisco



Rottamazione ter: nuova scadenza al 31 luglio

martedì, 16 luglio 2019, 20:10

di nicola nottoli

Più tempo per i contribuenti per fare pace con il Fisco: con il “decreto Crescita” sono stati riaperti i termini per aderire:

alla rottamazione ter delle cartelle;

al saldo e stralcio delle cartelle,

sempre in riferimento ai carichi affidati all’Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2017. La nuova scadenza della presentazione della domanda di adesione è il 31 luglio 2019. L’Agenzia delle Entrate-Riscossione ha messo sul proprio sito, a disposizione dei contribuenti interessati, la nuova modulistica, che dovrà essere utilizzata per aderire alle procedure, e precisamente:

il modello DA-2018-R per la “rottamazione-ter”; il modello SA–ST–Rper il “saldo e stralcio”.

Per aderire alla Definizione agevolata 2018 è necessario presentare, entro il 31 luglio 2019, l’apposita dichiarazione di adesione attraverso una delle seguenti modalità:

1) online con il servizio web “Fai D.A. te"

2) invio alla casella PEC

3) presentazione presso gli Sportelli di Agenzia delle entrate-Riscossione

Entro il 31 ottobre 2019, Agenzia delle entrate-Riscossione invierà la risposta in merito all’accoglimento delle domande presentate da coloro che hanno usufruito della riapertura dei termini prevista dal Decreto Crescita, con il dettaglio delle somme dovute e i relativi bollettini di pagamento.

Coloro che aderiscono entro il 31 luglio possono scegliere di pagare le somme dovute in un’unica soluzione entro il 30 novembre 2019 oppure fino a un massimo di 17 rate consecutive (5 anni). La prima rata è pari al 20% delle somme complessivamente dovute e scade il 30 novembre 2019. Le restanti 16, di pari importo, sono da versare in quattro rate annuali a partire dal 2020, con un interesse annuo del 2 per cento a decorrere dal 1° dicembre 2019.

Come già previsto dalla Legge di Bilancio 2019, il “saldo e stralcio” è riservato alle persone fisiche in situazione di grave e comprovata difficoltà economica, da dimostrare con la presentazione dell’ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), e consente di pagare in forma ridotta i debiti affidati alla riscossione dal 2000 al 2017.

Il contribuente dovrà pagare una percentuale che varia dal 16 al 35% dell’importo dovuto già “scontato” delle sanzioni e degli interessi di mora.

Attenzione: in base alla normativa, versano in una situazione di grave e comprovata difficoltà economica, le persone fisiche con ISEE del nucleo familiare non superiore a 20 mila euro, oppure per le quali, alla data di presentazione della dichiarazione di adesione, risulti già aperta la procedura di liquidazione prevista dalla cosiddetta legge sul sovraindebitamento.

In riferimento alla modalità di pagamento il contribuente potrà decidere se pagare in un'unica soluzione, entro il 30 novembre 2019, oppure in 5 rate con ultima scadenza il 31 luglio 2021.

