Rubriche : il sorcio



Sasso, carta o forbice?

martedì, 23 luglio 2019, 08:11

La nuova soprintendente si assume l'enorme responsabilità di scaricare sul Summer festival e Luccacrea il riprstino del Balilla attraverso la rimozione dei sassi?

Pardini e D'Alessandro riusciranno a suon di carte a farle capire ciò che non pare poi cosi difficile da capire e cioè che un'operazione da oltre 100 mila euro non vale la candela per avere un solo mese il balilla nel fango??

Si arriverà all'uso delle forbici e vedremo tagliare via dal cartellone degli eventi i concerti al Balilla e il padiglione di LuccaGames indispensabile peraltro per l'organizzazione dell'intera manifestazione Lucca Comicsandgames???

E timidamente seduto come uno spettatore imbucato c'è lui: il Tambellini, assieme all'ologramma dell'assessore Ragghianti ed al Sindaco in pectore Raspini, tutti a guardare lasciando che sul campo (del Balilla in questo caso) si scateni la guerra. In un certo senso questo strano modo di fare politica è frutto dei tempi. Non una colpa, intendiamoci, ma una conseguenza di quel progetto di apparente democrazia di cui il M5S è stato ed è il maggior artefice.

Il popolo al potere: un concetto altamente democratico e nobile che negli anni ha però portato l’annullamento dei livelli intermedi: l’indebolimento dei sindacati, delle associazioni di categoria, delle rappresentanze partitiche e, in alcuni casi, a anche delle istituzioni locali. E’ iniziato tutto con un Vaffa e si ha la forte sensazione che con un Vaffa finirà e sarà il momento di raccogliere i cocci, vedere cosa ha lasciato sul campo di battaglia questa ventata di illusoria democrazia che ha fatto credere ad ogni cittadino di poter e saper governare la propria città o, ancor peggio, il proprio paese.

Sarà il momento in cui la politica si dovrà riorganizzare sui territori, recuperare i delusi, ma sopratutto dovrà smettere di fare da spettatore mentre davanti ai propri occhi si scannano le fazioni contrapposte. E sarà importante che questo accada perché se la vera democrazia, che passa inevitabilmente dalle rappresentanze intermedie, non riconquisterà il suo potere, allora quel potere, questa volta il popolo lo affiderà ad solo uomo al comando.

Perché, alla fine, il popolo ha bisogno di affidarsi a qualcuno, ed il giorno che si renderà conto quel progetto popolare di potere distribuito orizzontalmente non ha funzionato, o ci sarà pronto una nuova idea di politica strutturata, rinnovata, accattivante, ma affidabile e liberale, oppure l’alternativa sarà la via più semplice: potere ad un singolo... un film già visto.