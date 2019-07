Titanic Roma

Rubriche : una finestra su roma



martedì, 2 luglio 2019, 13:04

di barbara ruggiero

Roma ha il suo Titanic, si chiama Tiber II. Rispetto al transatlantico naufragato nell’Oceano nel 1912, però, la versione capitolina è rappresentata da un barcone che si è arenato sulla banchina del Tevere e lì è rimasto da oltre dieci anni. La storia del Tiber II è la storia del degrado, dell’abbandono, della rovinosa caduta del moderno impero romano.

La motonave Tiber II effettuava il servizio sul Tevere, portando passeggeri su e giù sotto i meravigliosi ponti di Roma, dall’Isola Tiberina fino a Ponte Milvio, offrendo un servizio molto attraente per i turisti con guide in sette lingue, musica, bar a bordo e un gentile e sorridente equipaggio. Era un servizio turistico apprezzato dalle migliaia di persone che volevano un’alternativa turistica più godibile della camminata chilometrica lungo il fiume.

Come ogni bella storia era destinata purtroppo a finire. La Tiber II ha concluso drammaticamente la sua missione il 12 dicembre del 2008 alle ore 16.30 quando, nel corso di una piena, si è schiantata contro ponte Sant'Angelo. Sono passati quasi undici anni da quando la barca si è arenata sulla banchina di lungotevere della Vittoria e, nel tempo, è stata quasi ricoperta da piante e arbusti, un cadavere di ferro nella vegetazione spontanea che cresce sui margini del fiume.

A denunciare la vicenda, dimenticata da tempo, è stato il presidente dell’associazione Romanuova, Antonello Palmieri, che ha deciso di tornare sul luogo: “Ecco, scrive, la foto del Titanic delle istituzioni, l’immagine-simbolo di Roma che affonda… per la cronaca, si tratta del relitto del Tiber II, naufragato 10 anni fa! Ora si trova sulla banchina del lungotevere della Vittoria. Pare sia pure abitato”.

Già, a lato della ciclabile più lunga della città, molti migranti neri, clochard, derelitti, popolano le rive del Tevere. E’ facile vedere tende, sacchi a pelo, baracche, immondizia, gente buttata a terra, ubriachi e poveracci che dormono a tutte le ore del giorno e della notte. L’erbaccia nasconde le baraccopoli, costruite al margine del fiume, nella boscaglia impenetrabile. Scene da terzo mondo, nel cuore della capitale.

L’immagine del barcone fatiscente, abbandonato a se stesso da un decennio, colpisce l’immaginario. È una scena spettrale, peraltro al centro di Roma, che non abbiamo mai visto in nessun’altra capitale europea.

Protetto da un cartello («vietato l'accesso»), è comunque ben visibile anche dall'alto e da chiunque si trovi a percorrere, in quel tratto, la ciclabile sul Tevere.

E’ l’ennesima situazione in cui le istituzioni latitano da un pezzo.

Il rugginoso Tiber II certamente ci fornisce una diapositiva tutt’altro che gradevole di un angolo della città che dovrebbe invece essere uno dei fiori all’occhiello per la comunità, per chi fa sport, per chi cammina, per chi semplicemente vuole godere della bellezza dei ponti capitolini.