Rubriche



Traghetti per la Sardegna: oggi si prenota online

mercoledì, 10 luglio 2019, 16:19

Se desideri andare in Sardegna e sei preoccupato per la prenotazione del traghetto, non ti preoccupare. Oggi grazie ai siti di booking online dei traghetti Sardegna, la tua prenotazione sarà veloce e comodissima, da fare direttamente da casa. Basta infatti accedere a uno dei siti che offrono questa opportunità per trovare tutte le soluzioni disponibili e prenotare subito, prima che i posti siano terminati.

Prenotare il traghetto online: come fare

Non serve essere degli esperti di informatica per prenotare un traghetto online. Dovrai semplicemente accedere a un sito che offre questo tipo di opportunità, tenendo a portata di mano i dati del mezzo di traporto con cui vuoi fare la traversata e il numero dei passeggeri. Per prenotare infatti è necessario indicare la targa, le dimensioni e il modello dell’automobile, del camper o della moto con cui desideri fare il viaggio; questo per poter predisporre in anticipo le carte di imbarco. Dopo aver inserito nel motore di ricerca interno al sito otterrai un elenco di tutte le opzioni disponibili per la data prescelta. Ogni giorno dai porti italiani partono traghetti per la Sardegna, scegli con cura considerando qual è il porto più vicino al luogo in cui vivi o anche la località che intendi raggiungere dell’isola, in modo da trovare il tragitto meno impegnativo.

Quanto costa il traghetto per la Sardegna

Sono molte le variabili in gioco quando si parla del costo dei traghetti per la Sardegna. Da un lato chi viaggia con una famiglia numerosa ovviamente paga di più, visto che ogni viaggiatore deve saldare il conto; inoltre ai mezzi di trasporto più grandi si applicano tariffe maggiori. Visto che moltissimi turisti arrivano in Sardegna in piena estate, il viaggio può risultare più costoso nei periodi di maggiore affollamento, in linea di massima nei fine settimana e nel periodo di alta stagione, da luglio fino e oltre la prima metà di agosto. Per ridurre il prezzo si possono cercare le offerte del momento, oppure si può decidere di cambiare la data della partenza. Salpare di lunedì o nei giorni infrasettimanali spesso porta ad un elevato risparmio; in alcuni casi conviene addirittura perdere un giorno di vacanza pur di ridurre la spesa in modo sensibile.

Dove andare in Sardegna

Come abbiamo detto, sono numerosi i porti italiani dai quali si parte per la Sardegna, da Genova fino a Livorno, Piombino, Civitavecchia e Napoli. Sono numerosi però anche i porti sull’isola; i traghetti attraccano a Porto Torres, Olbia, Arbatax, Cagliari o Golfo Aranci. Nonostante l’isola non sia molto grande, conviene in genere cercare il porto più vicino alla località in cui ci si intende fermare, oppure al luogo in cui si decide di far partire il nostro tour dell’isola. Anche in questo caso può essere comodo scegliere un approdo diverso rispetto a quello più comodo, nel caso in cui la cosa porti a trovare tariffe più convenienti. In linea generale infatti una buona fetta di turisti si dirigono a Olbia o a Porto Torres, i due porti più vicini alla Costa Smeralda, località che attira tantissimi viaggiatori che arrivano sull’isola.