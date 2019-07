Rubriche : lettere alla gazzetta



"Triste moria di pesci nel fosso"

mercoledì, 31 luglio 2019, 17:20

di roberto belluomini

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa segnalazione di un cittadino lucchese, Roberto Belluomini, circa una situazione di criticità riscontrata in un fosso a San Pietro a Vico.



"Dopo che nel week-end un fosso ad alta velocità ha allagato diverse cantine, impunemente come al solito, oggi assistiamo ad una triste moria di pesci. Come mai tutto questo è possibile?"