Rubriche : il guercio



Trombanti, trombati... e querelati

lunedì, 15 luglio 2019, 11:08

Oddio, il perché mi hanno querelato in realtà non lo so. Pare che qualche alta sfera ci sia rimasta male perché ho scoperchiato delle pentole. Io vado avanti... ma come faccio però a pagarmi l'avvocato? Non sono un assessore, non sono un massone, non ho amicizie in alto loco.

Sapete che c'è? Per dimenticare vi propongo altre rivelazioni, che nel più ci sta il meno. Parto dal sesso, che va sempre bene. In via della Dogana (sul retro del cinema Astra) ai tempi delle case chiuse c'erano parecchi casini autorizzati. Belle donne con cui si faceva l'amore a pagamento. Siamo nel 2019, e pare proprio che nulla sia cambiato: in un appartamento della zona sembra ci siano incontri a luci rosse tra una ragazza niente male e qualche personaggio in vista della Lucca che conta. Solo gossip? Eppure di sera c'è chi ha notato un andirivieni sospetto.

A proposito di trombate, anzi di trombati. Pare che nel Pd ci sia un renziano insofferente perché non riesce ad avere un incarico dal Comune. E che non perda occasione per farsi avanti, a scapito di esponenti del suo stesso partito. Chi sarà? Ah, saperlo. E per restare in tema di palazzi... me ne hanno soffiata un'altra. Avete visto tutto sto casino tra i due sindaci Tambiella e Menesin Menesino, in merito agli assi viari? C'è chi dice che a loro non gliene frega nulla del tracciato e dell'impatto ambientale. E che in realtà sarebbe tutta una gara a chi si mette più in evidenza per strappare una candidatura a Roma. Eh sì... presto il Governo cadrà e ci saranno le elezioni per il Parlamento. E i due ambiscono entrambi a un posticino al sole, altro che i grattacapi locali, dove alla gente non gli sta mai bene nulla! Chiamali biscari vai.

Eppure l'estate potrebbe portare novità anche nel centrodestra. Sì avete capito bene, proprio lì dove di batosta in batosta il sole non splende mai: rivoluzioni con cambi al vertice in Fratelli d'Italia e nella Lega (mentre Forza Italia non ha manco gli occhi per piagne) e CasaPound che annuncia che non si presenterà più come partito nelle competizioni elettorali. E allora chi prenderà in mano le redini dello schieramento? Io lo so ma non lo dico. Insistete, lo volete proprio sapere? Pare si stia corteggiando Mario son Sodo. Avete capito bene, proprio lui! Beh, in assenza totale di strategie, almeno si butterà sulla simpatia? Hai visto mai che non vinca davvero? Alla fine, di fronte a questi ultimi disastrosi e inconcludenti anni, di certo come sindaco di Lucca sarebbe almeno sincero e disinteressato.

Infine un gossip di stampo squisitamente rosa: dopo l'annuncio che ha fatto grande scalpore su Mark Caltagirone, ce n'è un altro che circola insistente nella Lucca voyeuristica: il famoso attore Johnny Depp, folgorato dalla bellezza della nostra città l'anno scorso durante la sua partecipazione al Summer Festival, starebbe trattando l'acquisto di un attico con vista Mura: dai pirati dei Caraibi ai pirati (pardon prati) de noartri. E magari ci scappa pure un film. Del resto siamo pronti ad accogliere tutti. Poi sapete che vi dico... con tutti questi attori che ci sono in giro... uno in più o uno in meno. Almeno questo è internazionale!

p.s. spero che questa non sia la mia ultima rubrica. Perché a seconda di quanti soldi mi chiederà il querelante, mi butterò direttamente nel Serchio. Se volete essere generosi con me, ecco il mio numero di conto corrente: 1790004251 presso la Banca Sti Cazzi. Attendo fiducioso eh! E poi datemi retta una volta per tutte: godetevi la vita e siate meno rancorosi. Ve lo dice uno che ha un occhio solo. Ma vede lontano, molto lontano.