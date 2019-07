Rubriche : lettere alla gazzetta



"Tubo di amianto abbandonato sul parco fluviale insieme a chili di immondizia"

venerdì, 19 luglio 2019, 22:05

di laura da prato

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera-denuncia inviataci da Laura Da Prato in merito al ritrovamento di un tubo di amianto gettato nel parco fluviale e di una infinità di immondizia:

Ci è proprio impossibile tacere di fronte a tanta “monnezza” e tanta “omertà”.

Da mesi ormai, con i nostri amici e compagni di avventura, umani ed animali, assistiamo allo scempio dell’inquinamento da immondizia sul parco fluviale da parte di bravi e disciplinati personaggi locali e non, che si appostano con l’auto fin sulla riva del fiume, quasi a toccarne le acque, per pescare, campeggiare, sostare per appuntamenti galanti, bere e defecare sulla spiaggia di sassi di fronte alla fattoria degli Albogatti. Tutto ciò con la noncuranza e diremmo quasi l’arroganza di chi nemmeno arriva a capire che quella stessa riva, quel fiume e quei luoghi sono il nostro partimonio più grande.

Ogni giorno partiamo da casa con i nostri sacchetti e guanti di lattice per raccogliere le nefandezze altrui, ma questo, come è ovvio, non basta.

Impossibile anche lo sforzo di pochi e coraggiosi volontari, quando, pur chiamando i vigili urbani e la polizia, pur denunciando lo scempio, ci si trova ogni giorno di fronte allo stesso spettacolo della “natura umana”.

Ci chiediamo come non si possano trovare rimedi, come non poter fare controlli, installare cartelli di divieto, transenne, cestini per l’immondizia, regolari verifiche e passaggi delle aziende per la raccolta rifiuti. In questi giorni abbiamo avvistato anche un tubo di amianto, proprio lì dove vanno a giocare e passeggiare i nostri bambini. Un colpo dritto al cuore!

Ci indigna constatare, come semplici cittadini, che la maleducazione e la mancanza di rispetto, unito al totale disinteresse dell’amministrazione comunale, sia giunta a livelli insopportabili. Che il parco fluviale, area naturale di rara bellezza, fiore all’occhiello della nostra città, sia sempre più in mano a pochi individui che dopo averne usufruito, lasciano i loro rifiuti, rendendo l’ambiente una discarica a cielo aperto, un luogo a dir poco turpe, nocivo alla vista e alla salute, (vedi scarico di amianto).

E dispiace far notare che il lavoro di pulizia e di mantenimento di quel luogo che, in quanto pubblico appartiene a tutti noi, sia relegato ai pochi volontari che lo vivono ogni giorno, prendendosene cura nell’assoluto disinteresse di chi dovrebbe occuparsene. E con l’omertà di chi passa e non guarda, ma soprattutto non fa niente di propria iniziativa, e anzi tace.

Con questa “denuncia”, vogliamo fare un invito a quei cittadini che come noi hanno a cuore la salvaguardia del verde pubblico a reagire di fronte a questi scempi, chiedendo all’amministrazione di intervenire sia dal punto di vista del mantenimento dell’ambiente, sia dal punto di vista del controllo, finalizzato a che certi comportamenti siano interrotti.