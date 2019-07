Rubriche : lettere alla gazzetta



"Un progetto dimenticato: la riqualificazione dell’ex manifattura tabacchi"

mercoledì, 17 luglio 2019, 14:12

di avvocato fabrizio giuliano

Riceviamo, e volentieri pubblichiamo, la lettera dell'avvocato Fabrizio Giuliano in merito alla riqualificazione dell'ex manifattura tabacchi.

A seguito dei molti articoli pubblicati sulla stampa locale di Lucca, dove è comparso anche il nome della nostra società, ci teniamo a precisare il nostro ruolo e la situazione attuale sul progetto di riqualificazione dell’ex manifattura tabacchi, in quanto ci sentiamo fortemente danneggiati dal comportamento dell’Ente Appaltante nei nostri confronti, in quanto ad AICE Consulting s.r.l., mandataria di un raggruppamento temporaneo (RT) di Studi Professionali, è stata affidata la progettazione esecutiva dei lavori aggiudicati all’ATI UNIECO mandataria mediante un appalto integrato per la “progettazione ed esecuzione” dei lavori di riqualificazione della ex Manifattura Tabacchi di Lucca.

L’ATI è risultata vincitrice dell’appalto integrato anche e soprattutto per la qualità della proposta tecnica redatta in fase di gara dai suddetti progettisti.

Le prestazioni di progettazione sono state regolarmente svolte e validate dalle Commissioni preposte dal Comune di Lucca già da alcuni anni, senza che vi sia stata la giusta corresponsione degli onorari da parte del gruppo di progettisti in base alle norme in vigore alla data dell’appalto.

Per tali ragioni, dal mese di ottobre 2017, è pendente, presso il Tribunale di Reggio Emilia, una causa di opposizione ad un decreto ingiuntivo nei confronti di MTL s.c.r.l. (Società consortile costituita dall’ATI UNIECO mandataria per la gestione del contratto d’appalto e che rappresenta una esatta fotocopia dell’ATI) e del Comune di Lucca (terzo chiamato), per la corresponsione della somma di euro 413.666,25 + CNPAIA e Iva, in favore del RT di professionisti, con prossima udienza al 12 dicembre 2019, fissata per la riassunzione del processo, interrotto in fase istruttoria, a seguito della dichiarazione di fallimento della stessa MTL s.c.r.l..

Ad oggi, le posizioni giuridiche attive e passive di MTL scrl sono trasmigrate in ASPERA Spa, essendo quest'ultima, in seguito al fallimento di UNIECO, subentrata tout court nel contratto di appalto sottoscritto con il Comune di Lucca ed anche questo aspetto è oggetto di giudizio.

I Professionisti tengono ad evidenziare e a far conoscere, il notevole danno avuto ad oggi sulle prestazioni svolte ed approvate nei tempi e modi indicati dal Comune di Lucca, attraverso il proprio RUP, un progetto che è stato una priorità per il RT sia per la qualità espressa e riconosciuta, che per il rispetto nei confronti dell'Ente Appaltante, che da parte sua non ha riconosciuto ad oggi quanto spettante e non ha ritenuto utile nemmeno un confronto civile tra le parti, addirittura modificando il progetto, nonostante il parere contrario espresso dagli stessi su una nuova variante che cambia il progetto approvato. E’ inoltre importante notare che i professionisti, seppur nominati già in fase di gara dalle imprese di costruzioni, sono state pagate direttamente dal Comune di Lucca che risulta essere il beneficiario finale del progetto cosi come previsto dal contratto d‘appalto.