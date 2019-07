Rubriche



Vacanze romane

lunedì, 1 luglio 2019, 10:56

di aldo grandi

Due giorni, non un'ora di più, non un minuto di meno, per fare un salto nella capitale o in quello che ne resta. Prenotazione all'ultimo minuto, proprio in quelli che si annunciano essere come i giorni più caldi non solo dell'anno di (dis)grazia 2019, ma degli ultimi 15 anni. E mai previsione fu più azzeccata. Nel pomeriggio di venerdì 28 giugno, per le strade del centro di Roma, il termometro ha toccato quota 40°, per qualche apparecchio anche 41°. Comunque sia un caldo insopportabile, avvertito nelle gambe costrette a trascinarsi per le vie che compongono uno splendido arredo geometrico nel cuore di questa città eterna.

Roma da turisti non è come viverla da residenti. Tutta un'altra cosa. Poi, se ci infili anche la fortuna e la curiosità, può capitare di vivere, in due giorni, con tanta intensità da fare fatica a star dietro a tutto. L'appuntamento iniziale è per le 14 al massimo sull'isola Tiberina, al ristorante Sora Lella, attivo dal 1949, fondato dalla sorella di Aldo Fabrizi. Parcheggiata l'auto sul lungotevere, duecento metri prima di Ponte Garibaldi, i sanpietrini che accompagnano il ponte più antico di Roma, Ponte Fabricio, e che collegano l'isola Tiberina con il rione S. Angelo e la sponda sinistra del Tevere, sembrano un sentiero infuocato tanto sono bollenti per il sole a picco.

Varcata la soglia del Sora Lella, l'aria condizionata, sparata a palla o così, almeno, inizialmente, ci sembra, saliamo al primo piano del noto locale dove ci sediamo per assaporare i piatti di uno dei ristoranti tipici più conosciuti a Roma frequentato, purtroppo, soprattutto dai turisti e poco dai romani che non ne sanno apprezzare qualità e autenticità.

Il menu è parco, con poche pietanze - si fa per dire - ma decisamente accattivanti per il palato. Gli occhi si fiondano sui rigatoni con la pajata, un sugo al pomodoro saporito e con un retrogusto amarognolo che abbraccia i sacchettini (nella foto) contenenti le interiora del vitellino da latte. Con questo caldo è proprio l'ideale. Fatto sta che questo piatto, alla fine, funziona da pietanza unica e basta a calmare gli istinti fagici. Ottimo il livello della cucina, un piatto di pasta da re al quale ci limitiamo ad aggiungere il cosiddetto Tocco fresco, sorbetto con limoni della costiera amalfitana. La nostra compagnia sceglie i saltimbocca alla romana con purea di patate di Leonessa. Deliziosi.

Quattro chiacchiere con i camerieri che illustrano la storia del locale e ci regalano una cartolina con il ritratto della Sora Lella. Dimenticavamo l'antipasto, le polpette della nonna, calde al punto giusto, da leccarsi i baffi, quattro a testa, noi una porzione per due. Pur se vissuti a Roma per vent'anni, mai avevamo varcato la soglia del ristorante pensando si trattasse di un locale per turisti e basta. Invece mai errore fu più grosso. Sora Lella merita una visita assolutamente.

Finalmente appagati i sensi, due passi per raggiungere un vecchio amico, Ilan Dabush, proprietario del ristorante kosher BaGhetto in via del Portico d'Ottavia, al ghetto ebraico. Ilan è ospitale come sempre, barba curata e un fantastico e rarissimo Rolex GMT-Master II "Batman" al polso. L'indomani è sabato, giornata speciale per la comunità ebraica che si astiene da ogni tipo di attività, figuriamoci da quelle commerciali. Ci invita, però, al suo locale che resterà aperto, con camerieri ovviamente non ebrei, per accogliere nel giorno della festa del riposo - Shabbat Shalom - quegli ebrei che vorranno pranzare kosher nel ristorante chiuso al pubblico. Accettiamo, ne vale la pena, un'esperienza che non avevamo mai condiviso, ma che ci attira moltissimo. Obbligatoria, per gli uomini, la kippah, per le donne gradite le spalle coperte.

Salutiamo e rimandiamo tutto al giorno dopo e ci avviamo sul lungotevere per recuperare la vettura. L'albergo che ci attende è l'Eliseo di via Porta Pinciana, quartiere Ludovisi, venti metri dall'imbocco di Via Veneto e largo Federico Fellini, prospiciente Villa Borghese. Un paio d'ore di riposo, poi giù per la via della ex dolce vita ormai ridotta, la via, a una strada pressoché deserta o quasi dove regge, aperto, l'Harry's Bar, qualche altro caffè, pochissimi e i soliti alberghi. In fondo alla strada l'ambasciata degli Stati Uniti a Palazzo Barberini.

Giù fino a Piazza Barberini, sulla sinistra la ex via delle compagnie aeree, via Leonida Bissolati, ancora in discesa lungo via del Tritone fino al Corso. Caldo da soffocare, ma il pasto non proprio pantagruelico consente di viaggiare a una buona media e senza sudorazione eccessiva. Dopo un toru per negozi e piazza di Spagna, la scalinata fatta scalino dopo scalino è micidiale, ma porta fino al ristorante Ciampini, famoso e di fronte a Villa Medici, proprio un tiro di schioppo e anche meno da Villa Borghese, dove prenotiamo per la sera successiva. Tavoli all'perto e meravigliosa vista sui tetti di Roma.

C'è da tornare all'albergo e la scelta è tra un taxi e due-quattro passi all'interno della villa celebrata anche da Antonello Venditti. Preferiamo la seconda ipotesi e passiamo di fronte alla Casina Valadier. Il caldo è terribile e nemmeno il verde riesce a mitigarlo più di tanto. Una volta frequentavamo, anni settanta, l'istituto tecnico commerciale Maffeo Pantaleoni, in fondo a piazzale Flaminio, vista quasi sul Tevere, in via Maria Luisa di Savoia. A Villa Borghese venivamo quando si faceva sega e si preferivano i verdi prati alle noiose lezioni, ma adesso molto è cambiato. Innanzitutto la scuola, che non esiste più causa il calo delle nascite e anche tutto il resto. Poi Villa Borghese non è quella di una volta, sporca e trascurata come non mai. A noi basta giungere, stanchi e sudati, in cima alla salita che porta a Via Veneto e al semaforo vediamo un improvvisato turista - in realtà un immigrato - seminudo in mezzo all'erba intento a fare non si sa bene cosa. Ma non è tutto. Abbassiamo gli occhi e ci rendiamo conto che l'erba oltre ad essere alta, è anche cosparsa di rifiuti con una panchina sfondata. Scattiamo alcune immagini. Che squallore. E siamo nel cuore di Roma.

(Continua - 1)