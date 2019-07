Rubriche : lettere alla gazzetta



Valeria Palumbo: "Prendere soldi dalla Russia attraverso un reato di corruzione è gravissimo, oggi come allora"

sabato, 20 luglio 2019, 20:00

di valeria palumbo

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa precisazione inviataci dalla collega Valeria Palumbo in merito al Cecco a cena a firma Aldo Grandi:

Ora anche la Russia: le trovano tutte pur di smantellare Salvini, ma il Pci è stato foraggiato per decenni dai soldi dell'Urss

Caro Aldo,

protestai allora (nel 1985) e me ne andai dopo neanche un anno. E protesto ora: prendere soldi dalla Russia, attraverso un reato di corruzione, è gravissimo. Se citi il mio nome mi fai il piacere di aggiungere che condanno i finanziamenti di allora come quelli di oggi. E da giornalista onesta, da allora, non parteggio per nessuno. Cerco solo di scovare i disonesti.