Venite in auto a Roma? Lasciate ogni speranza

giovedì, 4 luglio 2019, 13:20

di barbara ruggiero

Istruzioni per i malcapitati che, da fuori, intendono avventurarsi a Roma in macchina. La prima cosa da sapere è: “lasciate ogni speranza o voi che entrate”.

Mai fermarsi al semaforo giallo, perché si rischia il tamponamento. Le auto dietro di voi, se osate avere un’esitazione, vi verranno addosso.

Scattare immediatamente alla prima frazione di secondo del semaforo verde. Se esitate, si scatenerà un concerto di clacson.

Usare la macchina come un motorino, infilandosi nei centimetri liberi fra una vettura e l’altra, zigzagando a volontà.

Rinunciare a qualunque tipo di regolare parcheggio. Quelli a pagamento (pochi) costano 4 euro la prima ora e 2.50 le ore successive. Però anche se superi di un minuto la prima ora devi comunque pagare 6.50.

Le strisce blu, ovvero col parcometro, sono dovunque. E, tranne che a ferragosto, sempre piene.

La ztl è sterminata, non sperate di andare in centro in auto perché le telecamere vi folgoreranno.

Di notte, anche se passate col semaforo verde, fate attenzione. Spesso e volentieri il rosso è un optional.

Il vero guaio, sono però le signore- bene in bicicletta. Si aggirano come se la strada fosse loro, svagate e sbadate, in gita perenne, col panierino davanti, e la tentazione di arrotarle è fortissima.

Altra mina vagante sono le minicar. Vanno lentissimo e rappresentano un vero ingombro. In estate si vedono anche automobiline – tipo quelle dei lunapark – scoperte. Altro pericolo: vanno a due km all’ora.

Non badate agli insulti da parte dei guidatori delle altre vetture, sono normali. Se non hai i riflessi prontissimi, scatta l’urlo: “a li mortacci tua”. Quindi non fate i vendicativi e rassegnatevi.

Tanto in coda, nel traffico, ci dovrete passare ore, per cui calma e sangue freddo.

Avete trovato parcheggio per miracolo e al ritorno trovate l’auto rigata, ammaccata o il finestrino laterale divelto? E’ normale. Non saprete mai chi è stato e vi dovrete rassegnare.

Ah, poi ci sono i pellegrini. Se, per un maldestro senso civico e delle regole stradali, vi fermate alle strisce pedonali per farli attraversare, mettete nel conto di rimanerci un quarto d’ora, il tempo di far passare torme di giapponesi o di qualunque altra nazionalità, con ombrellini parasole e cappelletti. O le scolaresche in gita, altra dannazione per l’automobilista.

E ancora, sappiate che Roma è piena di set cinematografici che spuntano come funghi. I loro enormi camion e attrezzature ostruiscono larga parte della carreggiata e inevitabilmente si forma la colonna d’auto a passo d’uomo. Per non parlare dei pullman dei turisti, invadenti, ingombranti e lentissimi perché tutti devono ammirare il panorama.

Dopo le 20 i vigili e gli ausiliari del traffico, in molte zone, spariscono, quindi potete fare come vi pare: parcheggiare alle fermate degli autobus, sui marciapiedi (tanto i romani lo fanno anche di giorno), sulle strisce pedonali, agli angoli stradali. Non però nelle zone della movida o del centro storico, quelle sono ancora presidiate.

Detto questo, buon arrivo nella Città Eterna, che rimane meravigliosa.