Villetta con giardino in vendita da Spazio Casa

lunedì, 15 luglio 2019, 19:18

L'agenzia Spazio Casa propone in vendita nel comune di Lucca una villetta, costruita nel 2007, corredata da 2 posti auto di proprietà, porticato di 14 mq e resede esclusiva uso giardino di 50 mq.

L'abitazione si presenta in ottime condizioni di manutenzione, luminosa e con ottima distribuzione interna, e si compone di: ingresso, zona soggiorno/pranzo con termocamino, cucinotto, bagno e ripostiglio/lavanderia al piano terra; disimpegno, camera matrimoniale, 2 camere singole, bagno con box doccia e uscita sul balcone, oltre la soffitta. Richiesta euro 220.000,00.

L'abitazione viene venduta completa di cucina con elettrodomestici, casetta in legno e barbecue.

Per informazioni: Spazio Casa, via Cavalletti 378 a Lucca, telefono: 3471255528.