"Welcome to Lucca"

lunedì, 29 luglio 2019, 10:41

di lettera firmata

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera in cui si segnala una serie di situazioni di degrado all'interno della città di Lucca.



"Appena usciti dalla stazione, gli arrivati possono ammirare le rovine dello scalo merci, ormai vecchie le antiche mura adiacenti.



Passando per le istallazioni di arte moderna (o solo bici abbandonate?) di viale Margherita, abbiamo accesso al museo dell’hard sotto il baluardo San Colombano, dove scritte, profilattici e giornaletti porno campeggiano in bella mostra.



Ma poi si arriva al bel centro storico, dopo che turisti hanno fatto foto e postato in Internet; quanto sopra descritto a pubblicità della città. Purtroppo non è fantasia, ma realtà che ieri mi sono trovata a vivere, passando da lì.



Amministrazione, polizia, media soprassiedono o comunque non risolvono. Non mi sembra così impossibile, mi chiedo: perché?"



Alice