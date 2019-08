Rubriche : spazio casa



Affittasi villa storica in posizione collinare

domenica, 4 agosto 2019, 09:42

In posizione collinare privilegiata, con vista su vigne e oliveti, non lontana dal centro di Lucca, Spazio Casa propone in affitto una villa storica che è stata sapientemente ristrutturata mantenendo integro lo stile originale.

Per mezzo di un antico cancello in ferro battuto (automatizzato) si accede alla proprietà corredata da 5000 mq di parco. Un'area di sosta per le auto è stata ricavata all'inizio del vialetto pavimentato che conduce a una rimessa coperta di 100 mq.

Gli ampi spazi a disposizione, le pregevoli finiture e la suddivisione in due appartamenti con ingressi indipendenti ma all'occorrenza comunicanti, fanno sì che la villa sia adatta a diverse esigenze. Può ospitare eventi, famiglie con servitù o due nuclei familiari. Le camere, tutte dotate di bagno privato, affacciano sui saloni delle feste. Sala biliardo e due sale da pranzo con relative cucine sono il punto di forza dell'ampia zona giorno.

Per informazioni e appuntamenti chiamare Valentina Chiari al 3471255528.