Aiutare le aziende a sviluppare il proprio business: la piattaforma di Adecco

lunedì, 5 agosto 2019, 18:13

Sono molte le aziende che sfruttano consulenti esterni per alcune problematiche che le affliggono. Per queste aziende è nata Adecco Explora, la piattaforma online che, attraverso il principio della gamification, aiuta le aziende piccole e grandi a capire quali servizi HR. Vediamo di cosa si tratta e come le aziende italiane possono sfruttare al meglio la nuova piattaforma online di Adecco.

Come funziona Adecco Explora

Adecco è oggi una tra le più importanti agenzie per il lavoro presenti in Italia. Si occupa di selezione del personale, formazione, consulenza per le aziende, con una visione a 360° della gestione delle risorse umane. L’offerta oggi disponibile sul sito parte dal configuratore di servizi HR chiamato Adecco explora. Si tratta di una piattaforma di facile utilizzo attraverso la quale è facile valutare quale sia la sfida che l’azienda deve affrontare per quanto riguarda la gestione delle risorse umane. Dopo aver focalizzato al meglio il problema, Adecco suggerisce le soluzioni, a breve o a lungo termine a seconda dei casi. I punti cruciali dell’offerta sono due: da un lato la ricerca di nuove risorse umane, dall’altro lato la valutazione, la formazione e la gestione del personale in azienda.

Come cercare o assumere nuove persone

Non sempre le aziende sono in grado di ricercare e assumere nuovo personale in totale autonomia. Questo perché in alcuni casi non esiste all’interno dell’azienda del personale che si occupi espressamente di gestione delle risorse umane, quindi risulta difficile descrivere il soggetto della ricerca, così come effettuare tutte le operazioni volte a ricercarlo e a selezionarlo. Per questo motivo molte realtà si affidano in queste situazioni a consulenti esterni che si occupino della definizione della posizione da ricoprire, e delle conseguenti fasi di ricerca e selezione dei candidati disponibili sul territorio.

Valutare, formare e gestire le persone in azienda

Un’altra importante sfida per la gran parte delle aziende riguarda la gestione delle risorse umane, la loro formazione e il loro benessere durante le ore lavorative. Una persona che si sente apprezzata, che svolge il lavoro che ama, che comprende di crescere costantemente da un punto di vista professionale è una risorsa che rimane a lungo in azienda e che dà il massimo possibile. Le aziende che hanno compreso questa visione tendono ad avere persone preparate che gestiscono le risorse umane e che le guidano in un percorso costante di crescita. In molte situazioni però, soprattutto per quanto riguarda le piccole e medie imprese, tale mission non viene considerata, oppure la si demanda in specifiche situazioni a consulenti esterni.

Focalizzarsi sui “problemi” giusti per trovarne le soluzioni

Tra le principali sfide che oggi si presentano alle aziende cui si rivolge Adecco Explora la chiara definizione della mission aziendale è un elemento importantissimo. Lo strumento è progettato proprio per questo, per fare in modo da comprendere al meglio la strada da percorrere a seconda che le necessità impellenti vadano verso la gestione del personale aziendale o la formazione, la ricerca di personale con un profilo specializzato o la crescita di soggetti già presenti in azienda.