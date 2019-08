Rubriche



Angelini sugli abusi edilizi delle scuole: "Intervenga la procura"

mercoledì, 28 agosto 2019, 11:21

Riceviamo e pubblichiamo questo intervento inviatoci da Piero Angelini, ex consigliere comunale nonché parlamentare Dc, sui presunti abusi edilizi presenti in numerosi edifici scolastici del territorio:

Egr. direttore,

l’articolo pubblicato due giorni fa, sul suo giornale, sulla possibile esistenza di un numero considerevole di abusi edilizi compiuti in molte scuole del nostro Comune, non mi meraviglia affatto; io, infatti, da anni ho denunciato, prima all’Amministrazione, poi alla Procura, una serie di abusi edilizi, pubblici e privati, ancora esistenti, che l’Amministrazione non ha fatto niente per ridurre o sanare, fidando anche sull’atteggiamento comprensivo dell’Autorità giudiziaria, che si è ritenuta soddisfatta delle assicurazioni contrarie date in proposito dai funzionari comunali, che, essendone in parte responsabili, hanno fatto di tutto, ovviamente, per occultare le loro responsabilità di fronte all’Autorità giudiziaria.

Il caso da Lei riportato, però, in questo è diverso da quelli fino ad ora a mia conoscenza, dal momento che, a quanto sembra, la segnalazione degli abusi edilizi deriverebbe da una fonte interna all’Amministrazione, addirittura dal responsabile dell’Ufficio; se così stanno le cose, e Lei è in possesso di un tale documento, è Suo dovere pubblicarlo e consegnarlo alla Procura, perché gli abusi edilizi costituiscono non solo reati specifici, ma anche gravi violazioni amministrative, che, se non sanate, ove ne ricorressero le condizioni (secondo il noto principio della “doppia conformità”) impongono sempre, perché non c’è alcuna prescrizione al riguardo, l’abbattimento della struttura abusiva e il ripristino dello stato dei luoghi.

Si tratterebbe poi di un caso grave, perché gli abusi edilizi di cui ha parlato il suo giornale, che riguarderebbero molte scuole del nostro Comune, concreterebbero una ripetuta e generalizzata violazione delle norme del Codice degli Appalti, che coinvolgerebbe praticamente tutta la Dirigenza tecnica e amministrativa dell’Amministrazione. Infatti, per indicare soltanto alcune delle operazioni amministrative che esso comporta, l’abuso avrebbe necessariamente coinvolto, fin dall’inizio, Amministrazione e impresa , che avrebbero dovuto approvare, quantomeno, una Variante, con l’indicazione dei nuovo prezzi e dei nuovi tempi di consegna del materiale; a lavoro ultimato, poi, Amministrazione e impresa avrebbero dovuto redigere un certificato di regolare esecuzione dei lavori, da parte del Direttore degli stessi; in fase di collaudo, infine, si sarebbe dovuto redigere il verbale di ciò che non era stato eseguito correttamente, indicando gli interventi necessari per ripristinare la normalità.

Tutte operazioni, appunto, che si riportano a precise responsabilità, tecniche ed amministrative, di quasi tutta la Dirigenza comunale e che aprono ulteriori delicati interrogativi, sia sul piano oggettivo, cioè per quanto riguarda la sicurezza degli edifici, sia sul piano soggettivo, cioè per quanto riguarda i possibili indebiti vantaggi da alcuni conseguiti.

Egr. Direttore,

conoscendo l’impegno con cui Lei , sul suo giornale, elenca quotidianamente fatti anomali e denuncia storture, per quanto riguarda le vicende della nostra città, sono sicuro che vorrà dare un seguito all’articolo pubblicato giorni fa, a cominciare dalla pubblicazione della denuncia che proviene dall’interno dell’Amministrazione, fondamentale per conoscere davvero la situazione in cui versano, all’inizio del nuovo anno scolastico, molte scuole del nostro Comune.