Rubriche



Animare il villaggio turistico con Stars Be Original: come organizzare le serate

giovedì, 29 agosto 2019, 06:01

Animare il villaggio turistico con Stars Be Original: come organizzare le serate

Il villaggio vacanze è una delle modalità più amate per trascorrere le vacanze estive. Moltissime famiglie, coppie e gruppi di amici scelgono ogni anno il villaggio turistico perché si tratta di una modalità che fornisce tutto quello che serve. Vediamo di capire come sono organizzate le attività, in particolare gli spettacoli serali di una settimana.

Il compito degli animatori turistici

L’animazione turistica in un villaggio vacanze ha lo scopo di intrattenere il turista e fornirgli tutti i servizi per rendere la vacanza indimenticabile. Nello staff di un’equipe di animatori c’è chi si occupa di primo contatto e infrazioni, chi di attività sportive e tornei ma anche chi è dedito all’animazione vera e propria. Quest’ultimo animo tare organizza giochi, attività di gruppo e anche l’intrattenimento serale. Sul sito ufficiale dell'agenzia di animazione turistica Stars Be Original trovi tutte le informazioni e i dettagli sull’animazione turistica.

Come si animano le serate in villaggio turistico

Quando si parla di villaggio turistico, è noto a molti che l’intrattenimento non si limita alle ore diurne, ma prosegue anche durante la serata. Infatti, alle attività in spiaggia e anche in piscina, si affiancano anche le attività serali, apprezzatissime dagli ospiti del villaggio, del resort, dell’hotel, del campeggio etc.

Diversi sanno che in un villaggio turistico, la sera è dedicata al divertimento con spettacoli, balli, discoteca etc. Nelle equipe più strutturate c’è addirittura un dj e un tecnico delle luci per rendere la serata davvero piacevole per tutti quanti. Gli animatori sono veri professionisti dell’intrattenimento che hanno seguito un percorso di formazione per sapere come gestire un gruppo di ospiti e come intrattenerli al meglio. A ogni inizio settimana, l’equipe si ritrova per strutturare le attività per gli ospiti.

Come organizzare una settimana di spettacoli

Uno dei compiti che spetta all’animatore del villaggio turistico è organizzare un’intera settimana di spettacoli. Coprire 7 giorni di spettacoli può sembrare a molti un’impresa non da poco, ma con la giusta formazione in questo settore diventa facile riuscirci.

Anzitutto, va detto che ci sono diverse tipologie di spettacoli che si propongono all’interno di un villaggio turistico. Il primo è sicuramente lo spettacolo di benvenuto e presentazione dove si illustrano le attività e i servizi della struttura. Durante le serate ci saranno di sicuro gli spettacoli comici e cabaret che comprendono sketch e gag divertenti.

Durante la settimana sono organizzati anche balli di gruppo e giochi che coinvolgono gli ospiti della struttura. Non si dimenticano mai i bambini a cui viene dedicato loro almeno uno spettacolo in settimana.

Ci sono poi gli spettacoli più strutturati: commedia, commedia musicale e musical. La differenza tra le tre tipologie sta soprattutto nel numero di numeri musicali previsti. La commedia non ne prevede e si concentra sulla recitazione e il racconto della storia. La commedia musicale avrà solo alcuni interventi di canto e ballo e per il resto si concentra sulla narrazione. Il musical, invece, è praticamente solo cantato e ballato. Di solito, il musical è lo spettacolo che chiude la settimana di vacanza al villaggio o in hotel.