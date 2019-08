Rubriche



ARERA dice basta ai rinvii: mercato luce e gas liberalizzato entro un anno, ecco cosa cambierà

giovedì, 8 agosto 2019, 13:46

In assenza di rinvii, ad oggi il mercato a maggior tutela di luce e gas non esisterebbe più. E invece un anno fa con il Decreto Milleproroghe la deadline è stata spostata al luglio del 2020, concedendo così ulteriori dodici mesi di vita al mercato tutelato. Ma la prospettiva di un altro rinvio non rientra nei piani di ARERA, che ha smentito questa possibilità. Di conseguenza, il mercato in questione ha davvero i giorni contati: fra meno di un anno (1 luglio 2020), verrà abolito e rimpiazzato dal mercato libero dell’energia. Basta proroghe, quindi: tutti gli italiani passeranno ad un operatore appartenente al libero mercato. In attesa del prossimo luglio, dunque, conviene capire cosa cambierà per i consumatori tricolori.

In realtà già oggi le famiglie della Penisola hanno la possibilità di cambiare operatore energetico, visto che il mercato libero è regolarmente attivo. Negli ultimi anni tra l’altro sono nati anche nuovi fornitori, ad esempio la startup Wekiwi (attiva dal 2016), che come gli altri player propone le sue offerte gas e luce, cercando di sfruttare soprattutto le potenzialità del web. E questo è solo uno dei tanti esempi proposti dal mercato odierno.

Cosa cambia, dunque? Per prima cosa la logica che si trova dietro al mercato (anche a livello generale), ossia la presenza della concorrenza fra gli operatori. Non esistendo più un prezzo imposto da seguire, tutte le società del settore possono decidere i prezzi e le offerte in autonomia. Il tutto a beneficio del consumatore finale, il quale potrà rivolgersi agli operatori più convenienti e più economici per risparmiare. Di riflesso, è l’utente ad avere il diritto di negoziare le tariffe con il fornitore.

Un’altra informazione utile è la seguente: bisogna prestare attenzione alla procedura del passaggio al mercato libero, perché richiede la presenza di alcuni dati. Intanto è possibile farla online, e poi serve fornire alcuni codici come il POD e il PDR, comunque facilmente reperibili sulle proprie bollette. È altresì necessario fornire anche la scansione di un documento d’identità in corso di validità.

Quanto costa passare al mercato libero? Assolutamente nulla, considerando che si tratta di un “obbligo gratuito”, che non prevede spese o costi extra. Al contrario, il passaggio consentirà (e consente già oggi) di risparmiare molti soldi. Il tutto per via delle già citate tariffe concorrenziali, che spingono i prezzi al ribasso.

In sintesi, le famiglie hanno la possibilità di passare ad un operatore con prezzi più bassi, senza imposizioni tariffarie. Di conseguenza, si spende di meno a parità di consumi energetici. E in questo modo si risparmiano parecchi soldi.