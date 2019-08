Rubriche



Arriva Hitler, la nuova cazzata di Imam Bergoglio

domenica, 11 agosto 2019, 17:05

di barbara ruggiero

Papa Bergoglio apre ufficialmente la campagna elettorale anti sovranista e lo fa con un’intervista al quotidiano La Stampa di natura prettamente politica. Ecco le sue parole:

“Il sovranismo è un atteggiamento di isolamento, sono preoccupato perché si sentono discorsi che assomigliano a quelli di Hitler nel 1934. Prima Noi. Noi…Noi…sono pensieri che fanno paura. Il sovranismo è chiusura. Un paese deve essere sovrano, ma non chiuso. La sovranità va difesa, ma vanno protetti e promossi anche i rapporti con i paesi della comunità europea. Il sovranismo è un’ esagerazione che va a finire male: porta alle guerre.”

E naturalmente, ecco, puntuale, anche l’affondo contro il populismo:

“Stesso discorso per i populismi. All’inizio faticavo a comprenderlo perché studiando Teologia ho approfondito il popolarismo, cioè la cultura del popolo: ma una cosa e’ che il popolo si esprima, un`altra è imporre al popolo l`atteggiamento populista. Il popolo è sovrano (ha un modo di pensare, di esprimersi e di sentire, di valutare), invece i populismi ci portano a sovranismi”.

Chi ci capisce qualcosa è bravo: che deve fare questo popolo? Essere sovrano, ma non sovranista, rimanere popolare, ma non populista.

Cerchiamo di fare chiarezza, che è meglio.

Il populismo nasce in Russia nella seconda metà del XIX secolo, incarnandosi nei movimenti socialisti e anti zaristi. Nei paesi latino-americani lo si usa per definire quei gruppi, come peronismo e chavismo, sia di destra che di sinistra, in cui il leader ha un rapporto diretto e carismatico col popolo.

Recentemente in Europa viene definito populista chi intende rappresentare gli interessi della popolazione contro quelli dell'establishment e delle élite. Ma il termine viene usato anche in senso dispregiativo: indica cioè l’ atteggiamento demagogico di chi asseconda acriticamente le aspettative popolari, solo per ottenerne il consenso. Secondo questa concezione, populismo è dare risposte facili a problemi complessi dirigendosi alla “pancia” dell’elettorato.

Il sovranismo è una cosa ben diversa, la concretizzazione politica della tutela della propria identità, dei propri confini e delle prerogative dello stato nazionale rispetto alla comunità internazionale.

Matteo Salvini, il nuovo Fuhrer, secondo Bergoglio, quello che Famiglia Cristiana mise in copertina con un bel “Vade retro Salvini”, è il male assoluto perché li incarna tutti e due: populismo e sovranismo.

Il cavallo di battaglia della Lega sono slogan semplici e chiari, molto populisti, facili per tutti, ma di chiara matrice sovranista, per esempio “ L’Italia agli Italiani”, “ Porti chiusi”, “Prima gli italiani”. Ma da qui a chiamare in causa Hitler acqua ne corre.

In fondo tutti i governi, anche i più spiccatamente europeisti, hanno iniziato da un bel pezzo a blindare le frontiere, a regolare in maniera più ferrea l’immigrazione, a tutelare gli interessi nazionali rispetto a quelli dell’unione europea.Anzi, Francia e Germania si fanno alla grande i fatti loro, da sempre.

Di una cosa è certo papa Bergoglio: “quel suffisso, ismi, non fa mai bene”. Ottimo, un discorso di alta teologia. Allora cominciamo a togliere di mezzo una bella fetta di arte e letteratura (futurismo, cubismo, astrattismo, impressionismo, romanticismo, realismo), di movimenti politici (oltre al fascismo e nazismo, marxismo, anarchismo, socialismo, patriottismo), di dottrine religiose (islamismo, manicheismo), e poi chi più ne ha più ne metta: romanticismo, ottimismo, pessimismo, eroismo…Tutti declinabili al plurale, ovviamente, col famigerato suffisso “ismi”.

Insomma, se c’è un “estremismo”, stavolta papa Bergoglio ha fatto centro. E c’è da chiedersi: ha inteso parlare alla “pancia” o alle anime? Forse a nessuna delle due: è solo sceso in campo a gamba tesa nella politica italiana. E poco ci manca che alla prossima intervista dia indicazioni di voto ancora più nette.