Rubriche : parliamo di... fisco



Canoni di locazione non percepiti: detassazione senza sfratto

venerdì, 2 agosto 2019, 22:40

di nicola nottoli

I soggetti IRPEF, percipienti canoni di locazione su immobili di proprietà, devono dichiarare il relativo importo in dichiarazione dei redditi e precisamente nel quadro RB del modello Unico. Ai fini della tassazione, qualora sia stato avviato un procedimento di sfratto e lo stesso sia stato convalidato entro il termine di presentazione della dichiarazione, il contribuente evita la tassazione dell’ammontare dei canoni non percepiti nel periodo d’imposta cui si riferisce la dichiarazione.

Il computo, ai fini fiscali, dei redditi da locazione, ai sensi dell’Art. 26 TUIR, avviene sulla base del fatto che gli stessi concorrono, indipendentemente dalla percezione, a formare il reddito complessivo dei soggetti proprietari di immobili, per il periodo d’imposta in cui si è verificato il possesso. Con riguardo agli immobili ad uso abitativo, la normativa vigente prevede che i relativi redditi, se non percepiti, non concorrono a formare il reddito, dal momento della conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore.

Inoltre, relativamente alle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti e accertati dal procedimento di convalida di sfratto, viene riconosciuto un credito d’imposta di pari ammontare. Ne consegue che, in base all’attuale formulazione del predetto art. 26 TUIR, i canoni di locazione saranno imponibili fino alla conclusione del procedimento di convalida di sfratto. Nell’ipotesi in cui, invece, la convalida dello sfratto si concluda dopo la presentazione della dichiarazione dei redditi, i canoni non percepiti devono essere comunque assoggettati a IRPEF, ovvero a cedolare secca.

In quest’ultima fattispecie, si ricorda che rimane valida la possibilità per il contribuente di beneficiare del credito d’imposta pari all’ammontare delle imposte pagate in dichiarazione sui canoni non percepiti. Per determinare il credito d’imposta spettante, è necessario calcolare le imposte pagate in più, relativamente ai canoni non percepiti, riliquidando la dichiarazione dei redditi di ciascuno degli anni per i quali, in base all’accertamento avvenuto nell’ambito del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto per morosità del conduttore, sono state pagate maggiori imposte per effetto dei canoni di locazione non riscossi. Il credito d’imposta così determinato può essere indicato nella prima dichiarazione dei redditi successiva alla conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida dello sfratto e, comunque, non oltre il termine ordinario di prescrizione decennale. Tuttavia, qualora il contribuente non intenda avvalersi del credito d’imposta nell’ambito della dichiarazione dei redditi, ha la facoltà di presentare agli uffici finanziari competenti un’apposita istanza di rimborso.

Con il Decreto Crescita viene introdotta la possibilità di non sottoporre a tassazione i canoni di locazione su immobili ad uso abitativo, non percepiti, relativamente ai contratti stipulati dal 1° gennaio 2020, senza attendere la conclusione del procedimento giurisdizionale di convalida di sfratto. Il contribuente, per beneficiare della detassazione anticipata, può comprovare la mancata corresponsione dei canoni mediante l’ingiunzione di pagamento o l’intimazione di sfratto per morosità.

Sul punto occorre precisare che, in merito ai canoni non riscossi dal locatore nei periodi d’imposta di riferimento e percepiti in quelli successivi, trova applicazione la tassazione separata, ne deriva che, per tali redditi, l’imposta è determinata applicando, all’ammontare percepito, l’aliquota corrispondente alla metà del reddito complessivo netto del contribuente nel biennio anteriore all’anno in cui essi sono percepiti. Infine, con riguardo ai contratti stipulati prima del 1° gennaio 2020, resta fermo il riconoscimento del credito d’imposta pari all’ammontare delle imposte versate sui canoni venuti a scadenza e non percepiti e per i quali si applica la previgente disciplina riguardante la convalida di sfratto.

