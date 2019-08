Rubriche : lettere alla gazzetta



"Cimitero di Vinchiana nel degrado"

martedì, 13 agosto 2019, 08:48

di manuela lucchesi

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa breve lettera, corredata da foto, di Manuela Lucchesi in cui si denuncia lo stato di degrado in cui versa il cimitero di Vinchiana.



"Buonasera, invio in allegato alcune foto attestanti le condizioni di degrado in cui versa il cimitero di Vinchiana. Le foto sono state scattate nel tardo pomeriggio di ieri (12 agosto). Non voglio aggiungere commenti a questo stato di abbandono... le foto parlano da sole..."