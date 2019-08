Rubriche



Come si misura la sicurezza di un bookmaker?

sabato, 24 agosto 2019, 09:47

Il panorama moderno riguardante il mondo del gioco d’azzardo è quanto mai vasto e pieno di novità. Sono decine i bookmaker che, ogni giorno, entrano o cercano di entrare nei maggiori mercati di gioco americani, europei e nazionali. Ogni Stato, poi, ha delle proprie caratteristiche riguardo la validità delle proprie licenze per poter giocare correttamente e, soprattutto, legalmente. Tuttavia, anche nel gioco d’azzardo vi sono alcuni siti che possono contenere malware o che si potrebbero realizzare essere delle vere e proprie truffe per i clienti meno esperti.

Nel seguente articolo verranno dati alcuni consigli su come evitare di restare truffati giocando d’azzardo. Attenzione, però, che molti di questi consigli sono dati su base puramente teorica.

Un layout troppo semplice indice di poca affidabilità

L’abito non fa il monaco, questo è certo, tuttavia - potremmo affermare - fa assomigliare un uomo ad un monaco. Per lo stesso motivo, nel momento in cui si naviga in un sito dalla configurazione e dalla disposizione degli elementi un po’ “semplice” e poco curata, potrebbe trattarsi di un sito inaffidabile. Solitamente, infatti, i bookmaker https://www.migliorsitodiscommesse.net/ studiano al dettaglio la posizione dei propri settori di gioco, il rapporto del colore alle scritte e molti altri fattori. Un sito dal layout standard può indicare due cose: lo sviluppatore ha dedicato troppo poco tempo alla creazione di un sito decente, il sito è assolutamente fake.

In entrambi i casi, comunque, è bene lasciare perdere quel determinato bookmaker e concentrarsi, invece, su qualcosa di più sicuro ed affidabile.

La nomea, il nome, il titolo del bookmaker

Essere mainstream è sbagliato? Assolutamente no. Nel caso del gioco d’azzardo, infatti, sono i soldi personali dell’utente ad essere messi in gioco pertanto è quasi scontato che si debba usare un occhio di riguardo. Come si fa ad essere sicuri al 99% della propria scelta? Giocando su di un bookmaker conosciuto. Il motivo è semplice, un sito di scommesse più famoso avrà molti più giocatori affiliati e, di conseguenza, molti più addetti alla sicurezza e sistemi di controllo assolutamente più efficienti.

In questo modo sarà possibile giocare nella più totale sicurezza senza rischiare di vedere, da un momento all’altro, il proprio conto di gioco immediatamente prosciugato.

Quote eccessivamente “alte”

Uno dei fattori che porta i giocatori di gioco d’azzardo ad utilizzare un bookmaker diverso da quello di “fiducia” è il fattore quote. Trovare la partita sulla quale si vuole scommettere ad una quota più alta o più bassa su di un bookmaker può indurre il cliente a cambiare sito di scommesse. Tuttavia, alcune volte i siti possono presentare una quota molto bassa per una partita, match o evento che, in realtà, necessiterebbe di una quota ben più alta.

I giocatori, in questo modo, sono invogliati a giocare su quell’evento e, perché no, scommettere anche più soldi del solito. Questo è solo il primo passo per portare il giocatore a giocare ancora più soldi e restare truffato prima o poi. Allo stesso modo, quote di partite più alte vengono abbassate su altri siti in modo tale che il giocatore trovi una falsa “facile vittoria”. In questo modo, i giocatori puntano su partite e quote che, in realtà, sono del tutto fasulle e truffaldine.