Cosa pensano i giovani della crisi di governo?

sabato, 17 agosto 2019, 13:59

di barbara ruggiero

La politica, per i giovani italiani, è una giostra che gira male. La crisi di governo aperta solo dopo 18 mesi ha inferto un colpo durissimo alle speranze dei ragazzi che avevano delegato le classi politiche a prendersi carico dei loro problemi, del loro futuro.

Eppure, la fiducia per questi giovani c’era. Erano andati ad esprimere la loro preferenza politica con grande entusiasmo, un voto che sapeva di cambiamento. Ecco cosa pensano di questa crisi di ferragosto – la prima avvenuta in questo periodo nella storia repubblicana - 40 giovani tra i 18 e i 25 anni, un piccolo campione, ma significativo.

Innanzitutto, per chi hanno votato questi ragazzi alle ultime elezioni politiche?

Trentacinque di loro Movimento 5 stelle, tre 3 la Lega, due hanno annullato la scheda.

Cosa pensano di questa crisi di governo?

Tre ragazzi parlano di catastrofe, gli altri allargano le braccia in segno di impotenza. Molti dicono che pensavano al cambiamento soprattutto riguardo ai concorsi e all’accesso all’università. Ora, concordano, è tutto bloccato, fermi ancora per chi sa quanto tempo, senza prospettive di cambiamento.

Se si andasse a elezioni anticipate, la loro preferenza cadrebbe sempre sullo stesso partito?

Non lo sappiamo, rispondono in maggioranza. Michele prende la bici e se ne va, urlando: “non voto più nessuno”. Gli altri sono perplessi, l’idea di rivotare li lascia attoniti. Sono tutti restii a rispondere. Solo una ragazza dichiara che voterà di nuovo lo stesso partito, crede molto nel Movimento 5 stelle e vorrebbe fare l’attivista.

Pensano sia meglio un governo tecnico o andare subito al voto?

Per 20 ragazzi subito al voto, senza perdere tempo, per sette un governo tecnico con un’altra maggioranza, 13 non sanno che dire.

Giovani scioccati, dunque, e delusi, convinti che si è persa una grande occasione per ridisegnare la geografia politica e istituzionale del paese. Per loro conta che la politica si occupi della precarietà lavorativa, dell’istruzione, del difficile inserimento nel mercato del lavoro. Su questo sono tutti concordi, ma le differenze politiche dipendono da alcune questioni chiave: l’atteggiamento verso le minoranze, gli immigrati, l’omosessualità, la cannabis.

Nonostante l’imprinting familiare di genitori orientati che possono condizionare la scelta dei figli, dal 2013 i giovani hanno molto apprezzato il Movimento 5 stelle, in quanto l’hanno ritenuto un’alternativa all’establishment, e, infatti, alle ultime politiche, i 5 Stelle hanno intercettato una quota importante dell’elettorato giovanile insoddisfatto delle proprie condizioni economiche, della posizione irrilevante raggiunta nella società.

Ridefinendo l’accesso alla politica, ha dato la possibilità a semplici cittadini di trasformarsi in attivisti, in persone che possano esprimere le idee liberamente, riducendo così il distacco tra il palazzo, le istituzioni e la gente comune.

E ora che tutte queste speranze rivoluzionarie e innovative stanno finendo, che il Movimento è in caduta libera, la politica si è ripresa lo scettro dell’insolvenza. I giovani pensano di essere stati traditi e sarà difficile recuperare la loro fiducia.

Intanto è da segnalare la parziale retromarcia di Salvini. Secondo le ultime indiscrezioni il capo della Lega starebbe pensando di ritirare la mozione di sfiducia a Conte e starebbe già tentando una timida riapertura ai 5 Stelle. La data cruciale sarà il 20 agosto, quando il presidente del Consiglio farà le sue comunicazioni in Senato. E le ipotesi sul tappeto sono tre: un Conte bis con rimpasti di governo, elezioni a ottobre o un governo Pd-M5S.

Gli italiani? Le vere vittime, consapevoli che aver votato non è servito a nulla.