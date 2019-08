Rubriche



Disabili e gestione dell'emergenza

mercoledì, 7 agosto 2019, 21:12

Solo negli ultimi anni si è cominciato a porre più attenzione sullo stato di sicurezza delle strutture pubbliche come le scuole, gli asili e gli ospedali soprattutto in conseguenza di gravi fatti che hanno colpito chi le frequentava.

La memoria ci riporta ai terribili fatti di San Giuliano di Puglia del 2002, in cui un terremoto avvenuto in pieno giorno causò il crollo di una scuola e la conseguente morte di 26 bambini. Quello si può definire qualche modo lo spartiacque mediatico delle coscienze, che fece cominciare tutti a riflettere sull'importanza dell'adeguatezza dei piani di sicurezza.

Benché l'Italia sia una nazione relativamente piccola ad elevato livello di rischio sismico ed idrogeologico siamo ancora lontani dall'essere pronti ad evitare il peggio, pur avendo un invidiabile know how in fatto di tecniche di prevenzione e gestione delle emergenze.

Tuttavia anche noi cittadini dovremmo fare la nostra parte nelle rispettive abitazioni, investendo davvero pochi soldi in semplici sistemi di sicurezza come un rilevatore di fumo per proteggere cose e persone, un antifurto con qualche microcamera di sorveglianza e magari un bel controllino allo stato di tutti gli impianti domestici.

Calamità naturali sempre più frequenti anche in Italia, terremoti, incendi domestici per difetti dell'impianto elettrico o per un mozzicone di sigaretta sfuggita di mano durante una pennichella improvvisata devono far sì che il senso civico renda i cittadini più aperti alla cultura della sicurezza.

La collettività e lo Stato hanno bisogno di divulgare e mettere maggiormente in pratica le misure e gli accorgimenti, spesso molto semplici per quanto disapplicati, che la normativa in tema di prevenzione e sicurezza regola in maniera molto puntuale. L'Italia può vantare una regolamentazione della sicurezza sui luoghi di lavoro molto rigorosa ed all'avanguardia, benché le statistiche indicano che le morti e gli infortuni sul posto di lavoro continuino ad aumentare.

In questo contesto è urgente l'esigenza di migliorare anche l'accessibilità in favore delle persone disabili, poiché la semplice messa a norma di una struttura pubblica secondo quanto richiede la legge non sempre soddisfa i criteri di accessibilità universale. Le porte tagliafuoco e l'installazione di una scala antincendio esterna sono misure sufficienti per permettere a tutti di evacuare un plesso scolastico?

I migliori insegnamenti vengono dai principi di gestione delle emergenze, che meritano maggior attenzione in caso di coinvolgimento di individui affetti da qualche disabilità.

Nel lontano 2002 il Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile diffuse tramite circolare le prime “Linee guida per la valutazione della sicurezza antincendio nei luoghi di lavoro ove siano presenti persone disabili”, affrontando con maggior dettaglio lo scenario critico nel caso di emergenze con la presenza di persone con limitazioni permanenti o temporanee alle capacità fisiche, mentali, sensoriali o motorie. Caratteristiche della persona riprese anche dal D. Lgs. 81/08 (Testo unico sulla sicurezza del lavoro), in cui si impone l'obbligo di strutturare i luoghi ed i posti di lavoro tenendo conto dei lavoratori disabili in particolare per porte, vie di circolazione, ascensori, scale ed accessi.

Con una successiva Lettera Circolare del 2006 redatta con le Associazioni aderenti alla Consulta Nazionale delle Persone Disabili e delle loro Famiglie, sono stati descritti con maggiore dettaglio i principi da tenere presente nella valutazione, i requisiti delle misure individuate in queste linee guida ed alcuni suggerimenti di intervento da adattare, caso per caso, alla situazione riscontrata.

È stato fatto un passo ulteriore partendo dall'accessibilità dell'infrastruttura verso le indicazioni su aspetti di impiantistica, buone pratiche da seguire nei momenti di emergenza sul piano gestionale e la cura della percezione degli spazi interni per non farsi trovare impreparati durante il picco dell'emergenza.