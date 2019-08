Rubriche : lettere alla gazzetta



"Elisir d'amore, un appello"

martedì, 27 agosto 2019, 16:17

di adolfo berti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa richiesta di Adolfo Berti in merito ad una foto che riguarda una "Elisir d'amore" andata in onda nel '42 alla casa G.I.L. (ex collegio reale).



"La foto allegata riguarda una Elisir d'amore andata in onda il 21.1.1942 alla casa G.I.L. (ex collegio reale).



Il cast era formato da: Marcella Carignani (Adina nella foto), Mario Masini, Franco Calabrese, Antonio Berti (mio padre), Alfreda (Alfredina) Calamai (Giannetta nella foto).

Gradire, se qualche lettore conosce o ha conosciuto la Carignani e la Calamai, se può inviarmi qualche notizia all'indirizzo a-berti@libero.it ne sarei grato".