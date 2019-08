Rubriche : lettere alla gazzetta



"Erba alta all'incrocia di via Selmi"

mercoledì, 21 agosto 2019, 16:25

di matteo scannerini

Riceviamo, e volentieri pubblichaimo, questa segnalazione di Matteo Scannerini sull'erba alta in via Selmi all'incrocio con il viale Europa situato fra Mc Donald's e Marameo.

Torniamo a parlare di via dei Selmi. In questo caso della sua parte finale, all'incrocio con il viale Europa situato fra Mc Donald's e Marameo. Più di una famiglia residente ci ha segnalato l'erba alta, come si può vedere dalle Foto, su ambo i lati. Questo rende difficoltosa la visibilità per l'ingresso sul viale, che sappiamo essere molto trafficato e quindi spesso pericoloso. Ci rendiamo conto che controllare ogni angolo può essere difficoltoso. Siamo in estate e le sterpaglie aumentano. Ma almeno i punti strategici come questo vanno preservati per questioni di sicurezza. Pertanto chiediamo al comune di intervenire prima che si verifichi qualcosa di spiacevole.