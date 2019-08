Rubriche : lettere alla gazzetta



"In America un delinquente uccise un poliziotto. Gli agenti lo ammazzarono con 70 colpi. Lo sceriffo, al quale il giudice chiese perché 70 colpi, rispose: Perché non ne avevamo di più"

venerdì, 2 agosto 2019, 22:13

di francesco pellati

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa interessante lettera inviataci dall'amico Francesco Pellati a proposito dell'immagine dell'assassino americano con la benda agli occhi e del buonismo-garantismo della sinistra debosciata:

Caro Aldo,

A proposito delle reazioni provocate dalla benda all’indagato, la mia figlia minore, cittadina americana da tempo, mi ha spedito un paio di notizie.

La prima: qualche mese fa un delinquente americano uccise un poliziotto. Nel giro di poche ore fu individuato e in mezzo alla strada gli furono sparate 70 pallottole. Allo sceriffo, intervistato, fu chiesto perché gli avevano sparato 70 pallottole. La sua risposta fu lapidaria: “Perché non ne avevamo di più”.

E la risposta fu accolta con consenso unanime: secondo la stragrande maggioranza degli americani chi tocca la polizia, che garantisce la gente per bene dai delinquenti, merita questa fine. Altro che manette e bende su cui discettare.

La seconda: non è vero che la pubblica opinione americana è indignata per la fotografia, è vero invece che chi si straccia le vesti sono le consuete anime belle, padrone dei mezzi di comunicazione (Washington Post, New York Times, Los Angeles Time, eccetera, oltre alle TV nazionali fra cui spicca la solita CNN), ma lontane sempre di più dal comune sentire. Sono costoro, in tutto assimilabili ai nostri mezzi di informazione più titolati, che applicano la disinformatia sovietica: confondere le idee suggerendo che un morto vale le manette e la benda di un indagato per omicidio!

Per fortuna la maggioranza degli americani non la pensa come loro. Per questo hanno votato Trump e lo rivoteranno.

Aggiungo due note. Gli americani difendono i loro cittadini a priori, cosa che gli italiani fanno assai meno: basta pensare ai marò Latorre e Mirone, nemmeno lontanamente paragonabili ai due californiani in cerca di coca, sono invece due giovani che hanno avuto la sfortuna di fare i soldati per l’Italia e ne hanno pagato la inaffidabilità con anni di ingiusta galera in India.

La Giustizia italiana, con tutte le sue criticità, lungaggini, contraddizioni, fa paura agli italiani ma ancor più agli americani che hanno il timore, anzi il terrore di essere giudicati da un sistema che prevede 3 gradi di giudizio, spesso contradditori, in un arco di tempo che quasi sempre i magistrati fanno durare oltre 10 anni.

Concludo compiangendo il carabinieri ucciso: uccidendo lui hanno ucciso anche un pezzo di me e di tutte le persone perbene che amano e rispettano i carabinieri, altro che manette su cui discettare: un morto su cui piangere e basta!