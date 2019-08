Rubriche



La storia dell’A.S. Lucchese Libertas 1905

mercoledì, 7 agosto 2019, 12:57

Quella della Lucchese è una stata fin dalla sua fondazione nel 1905 una storia di cambiamenti. Dalla retrocessione è arrivata infatti nel 1952 a giocare nei livelli più alti del calcio italiano. In quel periodo ricevette un grande sostegno dai tifosi, e lo stesso è accaduto nella scorsa stagione. Gli scommettitori hanno infatti effettuato le loro giocate su tutte le sue partite tramite le app per scommesse da mobile.Vediamo quindi la storia di questa squadra.

La Lucchese venne fondata nel 1905 con il nome di Lucca Football Club. Fu la prima squadra di calcio della città di Lucca, e tra coloro a cui si deve la sua fondazione vi sono i fratelli Menesini e Ernesto Matteucci.

Prima del 1924 si fuse con un’altra squadra, e acquisì il nome di Unione Sportiva Lucchese Libertas. In quel periodo ottenne un grande successo, e all’inizio degli anni ’30 venne promossa in Serie B, per poi raggiungere la Serie A nel 1936. Giocò in Serie A per 3 stagioni, e quella fu la sua conquista più grande. La squadra venne poi retrocessa prima di un’ulteriore promozione in Serie A nel 1947, dove rimase per altre 5 stagioni.

Nel 1984 il nome della squadra cambiò in A.S. Lucchese Libertas. In quegli anni giocò per diverse stagioni in Serie B, e per un periodo anche in Serie C1. Tuttavia, la Lucchese ebbe diverse difficoltà al di fuori del campo di gioco, e per problemi finanziari nel 2008 la squadra fallì.

Ricominciò poi dalla Serie D con il nuovo nome di A.S.D. Sporting Lucchese, arrivando prima nel Girone E. In questo modo si assicurò il posto nella Seconda Divisione della Lega Pro per la stagione successiva.

La nuova stagione portò ad un ulteriore cambiamento del nome della squadra a Associazione Sportiva Lucchese Libertas 1905, e questa si aggiudicò un’altra promozione dopo la vittoria nel Girone B della Seconda divisione della Lega Pro. Nonostante ciò dovette nuovamente affrontare degli imprevisti non legati al gioco, e fu esclusa dal Campionato dalla Covisoc (Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio Professionistiche) a causa di ulteriori problemi finanziari.

Venne rifondata nel 2011, ma dovette ricominciare dall’ultima divisione con il nome di Lucca Football Club 2011. Ottenne comunque un’immediata promozione in Serie D alla fine della stagione 2011/2012, dopodiché la squadra venne rinominata Lucchese Football Club 1905.

Nel 2013, le venne nuovamente dato il nome di A.S. Lucchese Libertas 1905, e rientrò nel gioco professionista dopo la vittoria nel Girone D della Serie D. Ma le difficoltà non sono mancate nella scorsa stagione dopo una performance non molto brillante in Serie C, e con ulteriori problemi finanziari. La squadra continua quindi ad affrontare un periodo difficile.