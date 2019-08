Rubriche



Levico Terme: per una vacanza all'insegna del benessere in Trentino

mercoledì, 28 agosto 2019, 15:17

Quando lo stress per il lavoro e per la frenesia quotidiana cominciano a farsi sentire, è bene concedersi qualche giorno di vacanza. Per ricaricare le energie al meglio, l'ideale è andare in montagna, così da respirare aria pulita e frizzante, assaporare piatti genuini ed immergersi in una natura rigogliosa ed incontaminata. Tra le mete disponibili, particolarmente interessante è Levico Terme, un comune del Trentino Alto Adige, posto nel punto più elevato della Valsugana, tra il Monte Panarotta e gli altopiani di Vezzena e Lavarone.

Questa elegante cittadina, favorita da un clima mite, è conosciuta soprattutto per gli importanti stabilimenti termali, dove è possibile godere dei benefici dell'Acqua Forte, che sgorga copiosa da sorgenti poste ad alta quota. Tuttavia, ha molto da offrire anche agli amanti dell'attività all'aria aperta e della storia. L'importante è trovare l'hotel giusto in cui alloggiare. Le strutture ricettive certamente non mancano, ma non tutte sono pensate per soddisfare ogni tipo di esigenza.

Non sai a chi affidarti? Le proposte migliori le puoi trovare su www.hoteldaniela.it. Si tratta di un albergo a 3 stelle, posto in una posizione strategica rispetto alle principali attrazioni della zona. Le camere sono spaziose ed accoglienti, perfette per riposare serenamente. Degno di nota è anche il ristorante, che propone gustose pietanze locali e pregiate grappe e vini trentini. Particolarmente interessante è il giardino, in cui si trova una comoda vasca idromassaggio.

Levico da vivere: tanto divertimento in tutte le stagioni

Levico Terme ha molto da offrire in tutte le stagioni. In inverno è possibile godere dell'atmosfera magica dei Mercatini di Natale, che fanno entusiasmare anche i più piccoli. Tuttavia, da provare sono anche le ciaspolate al chiaro di luna, nonché le gite in slitta sull'Altopiano di Folgaria, Luserna e Lavarone.

A soli 12 chilometri di distanza dal paese, inoltre, si trovano le piste da sci della Ski Area Panarotta2002, perfetta anche per le famiglie. Con l'arrivo della bella stagione, invece, è possibile passeggiare intorno al lago di Levico, che propone scenari suggestivi. Una grande attrattiva locale è il Parco delle Terme, voluto dagli Asburgo, che racchiude una ricca varietà di specie vegetali.

I dintorni di Levico, invece, si prestano per delle meravigliose escursioni a piedi o in mountain bike. Particolarmente interessante è l'Altopiano di Vezzena, dove si erge il Forte del Pizzo, che permette di godere di un incantevole panorama. Tuttavia, le fortificazioni austroungariche nella zona sono numerose e consentono di rivivere la storia locale.

Esperienze in Valsugana: tutto il bello del Trentino

Andare in vacanza a Levico Terme significa anche avere la possibilità di esplorare tutte le incredibili attrattive della Valsugana, a cominciare dal lago di Caldonazzo. Questo suggestivo specchio d'acqua dolce, circondato dalla catena montuosa dei Lagorai, è l'ideale per chi ama fare sport all'aria aperta. Interessante, però, è anche Arte Sella, una rassegna di arte contemporanea davvero particolare.

Infatti, nei boschi della Val di Sella è possibile ammirare meravigliose opere realizzate da artisti di fama internazionale con materiali interamente naturali. Per scoprire al meglio questo piccolo angolo di paradiso italiano, però, interessanti sono anche i musei presenti in zona, come la Casa degli Spaventapasseri, che al suo interno ospita il Museo del Gioco. Infine, imperdibili sono i festival e le sagre, in cui ogni anno rivivono le antiche tradizioni locali.