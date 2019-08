Rubriche : lettere alla gazzetta



"Ma davvero Salvini pensava che Mattarella e i partiti di sinistra avrebbero lasciato votare il popolo italiano?"

domenica, 25 agosto 2019, 18:51

di andrea conti

Riceviamo e volentieri pubblichiamo questa lettera ironica inviataci da un nostro lettore in merito alla decisione dell'ex ministro dell'Interno e segretario della Lega Matteo Salvini di aprire, ingenuamente, la crisi:

Caro Matteo,

devo dire che mi hai fregato proprio bene!!

Dopo venti anni circa che avevo riposto la tessera elettorale nel cassetto, mi avevi fatto tornare la voglia di andare a votare e credere che forse avrei potuto cambiare qualcosa anche io onorando il mio “dovere di elettore”.

In effetti in questo anno e mezzo di governo ho visto finalmente un politico che ha combattuto per noi Italiani e per la propria Patria, ho visto l’Europa cedere contro gli sbarchi incontrollati di immigrati nel nostro paese e accollarsene un pò…, ho visto l’inizio di un nuova fase di giustizia per i cittadini e non contro come è sempre stato, ho visto tanti Italiani (vedi elezioni Europee e Amministrative) ritornare a credere come me, che forse il vento finalmente sarebbe mutato.

Con il consenso della stragrande maggioranza degli Italiani avevi le “porte aperte”, avresti potuto fare moltissimo per l’Italia, ormai i Grillini erano ridotti ad un partito di “Paese” e l’opposizione come al solito litigava al suo interno, anche perché è l’unica cosa che sanno fare, e poi?

E poi un giorno, non so per quale motivo, ti sei “svegliato” e hai buttato tutto all’aria!!!

Ma davvero credevi che i partiti di opposizione e il Presidente della Repubblica avrebbero consentito agli italiani di votare sapendo che la destra avrebbe con ogni probabilità stravinto?

Illuso, sarebbe bastato chiedere a cento Italiani qualunque incontrati per strada, che ti avrebbero detto che non saremmo mai andati a votare e che avresti spianato la strada per un nuovo partitone: il ”PD5” (PD + Movimento 5 stelle).

Caro Matteo … hai fatto proprio come il mitico Tafazzi…..

Bene, detto questo, largo al nuovo PD5, agli Immigrati (forse ce li porterà direttamente Richard Gere con il suo Yacht), alle tasse e ha tutto quello che l’Europa ci chiede, ossia di essere l’ultima ruota del carro dell’Unione in modo che i guadagni li facciano gli altri e la mer..a rimanga a noi.

Ed infine non mi rimane che riporre di nuovo la tessera elettorale nel cassetto e, visto la mia età di over cinquantenne, …. difficilmente avrò modo di tirarla fuori di nuovo, e poi attendere la mia pensione, probabilmente al compimento dei novanta anni con almeno 70 di contributi versati!

Grazie Matteo.

P.S. La mia ammirazione al coraggio, e soprattutto un Augurio all’arcivescovo di Norcia che ha detto “I terremotati hanno la stessa dignità dei Migranti”, beh non poteva scegliere momento peggiore con un Papa che vuole trasformare S. Pietro nella Mecca e l’avvento del nuovo PD5, credo che il suo prossimo incarico sarà Arcivescovo di Kabul!